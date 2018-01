Mini webfilm-sorozattal népszerűsítik a Pécsi Tudományegyetemet - Videó!

A Pécsi Tudományegyetem nemrégiben indította el beiskolázást elősegítő online kampányát, melynek egyik eszköze egy YouTube-on elérhető webfilm-sorozat. A sorozatról Szuhán-Glass Beáta, a PTE kampánymenedzsere nyilatkozott lapunknak.

- Honnan jött az ötlet?



- A sorozat tavaly november 27-én indult #PTE címmel. Szerettünk volna egy olyan érdekes, a fiatal célcsoportokat vonzó, figyelmüket a PTE-re irányító online kampányt, amelynek az egyik részét képezte a mini webfilmsorozat.



- Hány rész készült el, s mit lehet róluk tudni?



- Eddig négy rész készült. A történet lényege, hogy egy hallgatónk azt a feladatot kapta, készítsen egy vizsgafilmet, melynek kapcsán az az ötlete támadt, hogy egy középiskolás diákot hoz el a PTE-re, akinek bemutatja az egyetemet értékeivel, érdekességeivel, lehetőségeivel együtt. Egy hallgatótársa segít neki a film elkészítésében, akinek éppen van is egy középiskolás unokatestvére. A két főszereplő BTK-s hallgató, a középiskolás diák pedig tényleg középiskolába jár jelenleg Budapesten, ő Szabó-Sipos Tamás. A mellékszereplő pedig egyéb karok hallgatói. A jubileumi kommunikáció kapcsán megbízott ügynökség bonyolította a film elkészítésével kapcsolatos részleteket.



- Mi a sorozat célja?



- Fő célunk, hogy a fiatalok által kedvelt médiumokon keresztül elérjük a célcsoportunkat, de szeretnénk, ha bárki, aki megnézi ezeket az epizódokat, kicsit jobban megismerje a Pécsi Tudományegyetemet, minden adottságával. További céljaink, hogy betekintést adjunk az egyetemi létbe, abba a pezsgő, sokszínű életbe, amelynek fő célja ugyan a minél teljesebb tudás biztosítása, de emellett az élmények megélése, a biztonságos, barátságos, otthonos légkör biztosítása.



- Milyen volt a fogadtatás?



- Szerencsére eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk.



- Készülnek további részek is?



- Jelenleg még csak ötletelés alatt van, hogy hogyan, milyen formában lenne érdemes folytatni a sorozatot, de természetesen minket is inspirál a pozitív fogadtatás és az érdeklődések a témával kapcsolatban. Szeretnénk megtalálni azt a legkedvezőbb változatot a folytatáshoz, ami továbbra is hasonlóan jó fogadtatást kapna, mint az előzőek. De az anyagi oldalát is figyelembe kell vennünk egy ilyen projektnek a tervezés során.

Íme, az első rész: