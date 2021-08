A pécsi egyetem külhoni képzéseit is támogatja a kormány

A kormány idén is támogatja a magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-medencében működő kihelyezett képzéseit, az egyetemek 2021-ben is meghirdetik külhoni képzéseiket - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton az MTI-vel.



Schanda Tamás a minisztérium közleményében hozzátette: a nemzetstratégiai jelentőségű képzések hiánypótló szerepet töltenek be a külhoni magyar értelmiség utánpótlásának biztosításában.



"A Kárpát-medencei oktatási és kutatási tér közös érték, megvalósítása, fenntartása nemzeti érdek, ezért azt a kormány évek óta bőkezűen támogatja" - idézték az államtitkárt, aki megjegyezte: "2010-ben nem létezett a külhoni magyar képzéseket támogató kormányzati program, ami Gyurcsány Ferenc kettős állampolgárságról szóló népszavazáson képviselt álláspontját ismerve persze nem meglepő".



A külhoni kihelyezett képzéseket Révkomáromban, Beregszászon, Csíkszeredán, Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Illyefalván, Szabadkán, Zentán és Zomboron hirdetik meg.



A programban részt vevő tíz felsőoktatási intézmény (Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Edutus Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Nyíregyházi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Semmelweis Egyetem) állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzései változatos területeket érintve szinte valamennyi, a Kárpát-medencében található, határon túli, magyarlakta régiót átfogják - tartalmazza a közlemény.



A tárca emlékeztetett: tavaly több mint 1100 fiatal vett részt a képzéseken, több mint tizedük a Szent István Egyetem (február 1-től Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem - MATE) vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzésén, Székelyudvarhelyen. Szintén a székelyföldi városban vonzott sok hallgatót az Edutus Egyetem kereskedelem és marketing alapképzése. Népszerűnek bizonyultak a mezőgazdasági mérnök alapképzések is, a Debreceni Egyetemé Nagyváradon, a Szent István Egyetemé pedig Zentán.



Idén új lehetőségként indít festőművész és szobrászművész osztatlan mesterképzést Sepsiszentgyörgyön a Pécsi Tudományegyetem, és ének-zene és testnevelő tanári mesterképzést Beregszászon a Nyíregyházi Egyetem.



A magyar állam az összetartozás jegyében a hazai gyakorlattal megegyező módon és mértékben támogatja az állami ösztöndíjas képzéseket - írta a minisztérium. Hozzátették: a teljes kínálat elérhető azonban önköltséges formában is.



A felvételi eljárásokat az érintett felsőoktatási intézmények bonyolítják le augusztusban és szeptemberben.



Részletes tájékoztatás a felvi.hu honlapon olvasható.