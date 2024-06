Záporral és zivatarral indul az előttünk álló hét, aztán nagy változás jön

A jövő hét első napjaiban még többfelé kell záporra, zivatarra és akár jelentős mennyiségű esőre számítani, de szerdától szárazabbra és melegebbre fordul az időjárás, és 30 Celsius-fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn erőteljes gomolyfelhő-képződésre kell számítani, amelyből sokfelé várható zápor, zivatar. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de jégeső és erős, viharos széllökések is kísérhetik, helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-28 fok között alakul.



Kedden hajnalban még jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, de napközben gomolyosodik, majd nyugat felől csökken a felhőzet. A nap első felében sokfelé, majd szórványosan, egyre inkább keleten valószínű eső, zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás, jégeső is várható, estétől csökken a csapadékhajlam. A délnyugati, majd az északnyugati szél helyenként megerősödik, zivatar környékén viharos széllökés is lehet. A hőmérséklet a hajnali 12-17 fokról délutánra 20-25 fok közé emelkedik.



Szerdán hajnalban pára- és ködfoltok képződhetnek. Napközben napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, de néhol előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten. A nyugati szél csak kevés helyen élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 9-15, délután 24-29 fok között alakul.



Csütörtökön is napos időre lehet számítani gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel. Itt-ott kialakulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel nyugaton és északkeleten. A nyugati, majd északi szelet többfelé élénk, néhol időnként erős lökések kísérik. A minimum 10-17, a maximum-hőmérséklet 25-30 fok között valószínű.



Pénteken napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, néhol záporral, zivatarral, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 26-32 fok között alakul.



Szombaton a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre van kilátás, de helyenként előfordulhat záporeső, zivatar. A déli, délnyugati szelet több helyütt élénk lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12-19, a csúcsérték 27-33 fok között valószínű.



Vasárnap a gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödhet a déli, délnyugati szél. Hajnalban 13-21, a délutáni órákban 28-34 fok várható.