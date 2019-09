Vízszűrő berendezéseket kaptak az állami kórházak

A kórházi fertőzések megelőzése érdekében a legionella baktérium terjedését megakadályozó vízszűrő berendezéseket helyeztek üzembe az állami fenntartású kórházakban - jelentette be az emberi erőforrások minisztere pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.



Kásler Miklós elmondta, a melegvízrendszer mikrobiológiai csíramentesítésére szolgáló szűrőrendszer 2,5 milliárd forintba került a 130 egészségügyi intézményben.

Mint mondta, világszerte jelentős problémát okoznak a kórházi fertőzések, bár Magyarországon kedvezőbb a fertőzési arány az uniós országokhoz képest. Míg itthon a kórházban ápolt betegek 4 százaléka, addig az unióban 5,5 százaléka kap el valamilyen fertőzést az intézményekben.A miniszter elmondta, a leggyakrabban előforduló fertőzés a tüdőgyulladás, a húgyúti fertőzés, a műtéti sebfertőzés és az orvosi eszközök használata során fellépő fertőzések. Hozzátette: a törekvés az, hogy a kórházi fertőzések előfordulását tovább mérsékeljék, ezért a kormány komplex intézkedéseket vezetett be. Ezek között említette a központi elveken nyugvó módszertani levelek elkészítését és eljuttatását a kórházakba, és a tavaly megjelent infekciókontroll-rendeletet.Kásler Miklós kiemelte, a kórházfejlesztések során is hangsúlyt fektetnek a kórházi fertőzések csökkentésére, amelyre 11,5 milliárd forint állt rendelkezésére negyven kórháznak ahhoz, hogy a kézfertőtlenítés mechanizmusát megújítsák, vagy csökkentsék a levegő szennyezettségét nemcsak a műtőkben és az intenzív osztályokon, hanem a kórház ebből a szempontból érintett más részlegein is.



Képünk illusztráció.