Új fagyasztót szeretne vásárolni? Először tanácsot adunk a tennivalókról

A fagyasztó vásárlása előtt hasznos, ha először alaposan átgondoljuk, hogy milyen fagyasztóra is van szükségünk, nehogy később bánjuk meg a döntésünket. Különböző típusú és méretű fagyasztókkal találkozhatunk az üzletekben, nem beszélve a sok funkcióról, amelyekkel ezek a háztartási gépek el vannak látva. Célszerű először az elképzeléseinket és az igényeinket lejegyezni, majd ezt összevetni a kínálattal, hogy a lehető legjobb fagyasztót vásároljuk meg. A cikkben néhány tippet adunk arra vonatkozóan, hogy mire is ügyeljünk, amikor fagyasztót vásárolunk.

Fagyasztóláda vagy fagyasztószekrény vásárlás előtt érdemes alaposan megfontolni, hogy pontosan hány literes fagyasztóra is van szükségünk. A család nagysága is meghatározhatja, hogy egy 100, 145 vagy 200 literes fagyasztó mellett döntünk, de még az is befolyásolhatja a döntésünket, hogy milyen életmódot folytatunk. Ha kertészkedünk, ha állatokat is tartunk, és ezért van szükségünk fagyasztóra, akkor érdemes egy nagyobb méretűt választani, viszont egy olyan háztartásban, ahol csak egy személy él, elegendő lehet egy 40 literes is.



Ez a két jellemző szorosan összekapcsolódik, hiszen a fagyasztó típusának kiválasztása után, rögtön azt kell megvizsgálnunk, hogy a kiválasztott fagyasztónak mekkora a mérete, hiszen be kell férnie az adott helyre, ahova el szeretnénk azt helyezni.



Három alapvető fagyasztó típus közül választhatunk. A fekvő, az álló és a beépített fagyasztó között. A fekvő fagyasztót nevezzük fagyasztóládának, amelynek nyitható a teteje és valamennyivel több terméket tudunk benne tárolni, mint az álló fagyasztóban. A fagyasztóládába nagyobb fagyasztani kívánt termékeket is pakolhatunk és kisebb az energiafogyasztása, mint a másik típusnak. A fagyasztóláda áramszünet esetén is jól tartja a hőt. Talán ne ezt a típust válasszuk, ha nehezen hajolunk, ha sok kisebb, apróbb terméket szeretnénk a fagyasztóban tárolni.



Az álló fagyasztó, vagy fagyasztószekrény egyik nagy előnye, hogy a rekeszeinek és a polcainak köszönhetően könnyebben lehet benne rendet tartani, mint a másik típusban és ennek köszönhetően átláthatóbb, hogy mi is van benne. Ez a fagyasztó akkor hasznos, ha ételek azonnali fagyasztására kívánjuk használni. Ha viszont gyakran van nálunk áramszünet, célszerűbb a fagyasztóládát választani. A fagyasztószekrény küllemre hasonlít egy hűtőszekrényre és kisebb helyen is elfér, mint a fagyasztóláda.



Ma már nem csak a konyhában használt háztartási eszközöket lehet beépíttetni a konyhaszekrénybe, hanem a fagyasztóládát is. Ez akkor javasolható, ha csak keveset főzünk-sütünk a konyhában, mert ellenkező esetben számítani kell a nagyobb energiafogyasztásra.



Fentebb volt róla szó, hogy nem ajánlott olyan helyre állítani új háztartási eszközünket, ahol meleg van, hiszen senkinek nem célja, hogy a fagyasztója miatt emelkedjenek meg az energiaköltségei. Mindenki szeretné, ha a fagyasztó, a konyha közelében legyen, hiszen így sokkal egyszerűbb kivenni abból mélyhűtött termékeket és könnyebb, gyorsabb abba be is pakolni. Azonban a fagyasztó akkor fogyaszt a legkevesebbet, legyen szó bármilyen típusról, ha egy alacsonyabb hőmérsékletű helyiségben végzi a dolgát. A fagyasztók úgynevezett klímaosztályba vannak besorolva. Ezt mindig vegyük figyelembe, mert azt a külső hőmérsékletet jelöli, ami ideális a fagyasztó számára.



A fagyasztóláda elhelyezése attól is függ, hogy milyen a zajszintje. Talán nincs is olyan fagyasztó, ami nem bocsát ki zajt, így ezzel is számolnunk kell vásárlás előtt. A legpraktikusabb, ha a lakás olyan pontján kerül elhelyezésre, ahol csak keveset tartózkodunk. Ez lehet egy kamra, egy folyosó, vagy éppen az alagsor.



Ma már nem csak a mosógépek és a szárítógépek és egyéb eszközök vannak ellátva különféle funkciókkal, hanem a fagyasztók is. Az egyik ilyen az automata leolvasztási funkció, ami nagyon hasznos mai, rohanó világunkban, hiszen a kézi leolvasztás során, akár egy egész napot is várhatunk, míg eljutunk a fagyasztó tisztításáig. Minél több funkció van egy fagyasztóban, annál költségesebb lehet, de megéri rááldozni, mert a magasabb ár, magasabb minőséget is takar.