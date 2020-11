Továbbra is sokan vesznek különböző állampapírokat

A Magyar Államkincstár (MÁK) online szolgáltatásai révén az eddiginél nagyobb lehet a növekedés az állampapíroknál, köztük a babakötvénynél is - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-nek.



A koronavírus-járvány idején különösen érdemes kihasználni az Államkincstár otthonról kényelmesen és ingyenesen elérhető szolgáltatásait, és online vásárolni állampapírt, hiszen ez nemcsak kényelmes, hanem biztonságos módja is a befektetésnek.



A Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) mellett többek között babakötvényt is lehet online venni - húzta alá Tállai András. Két év alatt megduplázódott a babakötvénybe fektetett összeg, a családtagok és az állam befizetései révén már 100 milliárd forintnál is nagyobb összeg kamatozik a gyermekeknek - tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy csak az elmúlt négy hónapban mintegy 13 ezer új számlát nyitottak, és az érdeklődés az év vége felé egyre jobban nő. Igaz, hogy már 230 ezer gyermeknek van babakötvénye, de a Kincstár legfrissebb kimutatása szerint mintegy egymillió, 2005. december 31-e óta született gyermeknek nincs még a babakötvény összegét nyilvántartó Start-számlája. Az online számlanyitás nekik is segíthet - jegyezte meg az államtitkár.Tállai András kiemelte, hogy a babakötvény konstrukciója egyedülálló az Európai Unióban. Amellett, hogy a szülők, hozzátartozók által befizetett összeg után az állam minden évben tíz százalékos, maximum hatezer forintos támogatást ad, rendkívül kedvező, 2020-ban 6,4 százalékos kamatot is fizet - részletezte.Az államtitkár szerint - otthonteremtési támogatások bővítésével, a családok kedvezményes adózásával együtt - a babakötvény világos értékválasztást mutat. A magyar államnak az itt születő gyermekek az elsők, a családok támogatása központi kérdés - szögezte le Tállai András.Az államtitkár kitért arra is, hogy fontos szerepe volt a Magyar Államkincstárnak is abban, hogy a babakötvény mára a pénzügyileg tudatos szülők körében az egyik legnépszerűbb befektetési formává vált.Az államtitkár szerint lényeges az is, hogy az őket érintő pénzügyi lehetőségeket a gyermekek is mielőbb megismerjék, ezt szolgálta a MÁK Mesterecset rajzpályázata, amelynek egyik fő témája a babakötvény, és címzettje az öt és tizennyolc éves korosztály. A pályázat vasárnap lejáró határidejét a nagy érdeklődésre tekintettel meghosszabbította a kincstár, így a gyermekek képzőművészeti alkotásai még november 15-ig benyújthatók - mondta Tállai András.Az államtitkár elmondta: csütörtökig a lakosság 5100 milliárd forintért vásárolt a legnépszerűbb hazai állampapírból, a Magyar Állampapír Pluszból, ennek mintegy 27 százalékát a Kincstárnál jegyezték.Kiemelte, hogy a Magyar Államkincstárnál jobb konstrukciót az állampapír-vásárlására egyetlen pénzintézet sem kínál, hiszen a MÁK-nál az értékpapírszámla-vezetés ingyenes, és a jegyzés, az adás-vétel, az újrabefektetés, a kamat- és törlesztésfizetés is díjmentes. A MÁK-nál készpénzfelvételi díj és pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség sincs - sorolta az előnyöket Tállai András.