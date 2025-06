Több mint 3500 büntetőeljárás indult a DELTA Program kezdete óta

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésére és felderítésére összpontosító DELTA Program első három hónapjának eredményeképpen több mint 3500 büntetőeljárás kezdődött meg - mondta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos vasárnapi sajtótájékoztatóján Budapesten.



Horváth László közölte, a bűnözőktől több mint fél tonna kábítószert, mintegy 250 millió forint készpénzt és összesen csaknem 100 millió forint értékű ingóságot foglaltak le, valamint csaknem 100 járművet, amit a terjesztéshez használtak. A kezdeményezés hatására nemcsak helyi terjesztők, hanem komoly kereskedőláncolatok, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, ipari szintű termelést végző bűnözők is lelepleződtek, így csökkent a kábítószer mennyisége az országban, visszaesett a fogyasztás, és nagyon fontos, hogy kevesebb az új fogyasztó is.



A kezdeményezés tehát eredményes, és szükséges is volt, hogy a kormányfő hajtóvadászatot rendeljen el a kábítószer-kereskedőkkel szemben, hiszen a terjesztők inváziószerűen és agresszív módon árasztották el az országot, számos térséget különösen jelentős mértékben mérgeztek, veszélyeztetve az ott élő fiatalokat és a közbiztonságot - tette hozzá.

A kormánybiztos a program eredményeit azzal magyarázta, hogy erősödött a kábítószerterjesztés elleni összefogás, létrejöttek a hatékony jogi fellépés feltételei, továbbá az alaptörvény része lett, hogy Magyarországon kábítószert előállítani, terjeszteni, használni és népszerűsíteni tilos. A június 15-én hatályba lépő törvény még gyorsabb és hatékonyabb intézkedéseket tesz lehetővé, a hajtóvadászat magasabb fokozatba kapcsol. Nincs alku azokkal, akik mások mérgezésével akarnak maguknak jólétet teremteni, határozott és folyamatos rendőri-polgárőri jelenléttel, erős összefogással, a helyi közösségek ellenállási képességére építő megelőzéssel folytatódik tehát a küzdelem - fogalmazott Horváth László.

Töreki Sándor, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes szerint az eredmények jól tükrözik a rendőrség erőfeszítéseit, szerteágazó szakmai tevékenységét. Jelenleg 448 nyomozó dolgozik az ilyen esetek felderítésén, rajtuk és a januárban létrejött Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal munkáján kívül fontos a kistelepüléseken végzett rendőri tevékenység is, amelyben kulcsszerepet töltenek be a körzeti megbízottak - mondta.

Közölte egyúttal, hogy eddig 826 ügyben ért véget vádemeléssel a nyomozás. A legtöbb eljárás Budapesten és Pest vármegye mellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves vármegyében volt. A bűnügyi felderítő tevékenységhez kapcsolódó rendészeti munka során 558 szórakozóhelyet ellenőriztek több mint 28 ezer egyenruhás közreműködésével.

A fokozott ellenőrzések során 1023 embert értek tetten, a lakossági bejelentések száma szintén meghaladta az ezret. Csepelen egy droglabor felszámolásakor 7,5 tonna, kábítószer előállítására alkalmas anyagot találtak, áprilisban pedig Tatabányán több mint 6 ezer tő kanabiszt számoltak fel egy ültetvényen.



Töreki Sándor szerint átfogó szakmai munkára továbbra is szükség lesz, beleértve a bűnmegelőzést is, ennek érdekében elkészült a települések kockázatelemzése. A hátrányos helyzetű településeken megelőző tevékenység kezdődött a vármegyei rendőrkapitányságok közreműködésével.

Különösen fontos feladat a felvilágosítás a köznevelési intézményekre kiterjedően, az iskolai előadások szervezésében a Klebelsberg Központ is részt vesz, de segíti a rendőri tevékenységet a Máltai Szeretetszolgálat, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, valamint a polgárőrség is, amely kábítószerellenes cselekvési programot hozott létre - mondta.

A munka újabb feladatokkal folytatódik, hiszen a nyári hónapok mindig sajátos kihívásokat hoznak, a kábítószer az ilyenkor szokásos rendezvényeken, szabadidős programokon is megjelenhet, közben az online térben zajló kereskedelmet is figyelni kell. Jelentősen megkönnyíti ugyanakkor a küzdelmet, hogy ehhez több mint 3 milliárd forintot biztosított a kormány, és komoly társadalmi támogatottságot is élvez a rendőrség munkája - hangsúlyozta a rendőrfőkapitány helyettese.