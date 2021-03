Több mint 320 ezer ember munkáját védik az adókönnyítések

A márciusi adóügyi segítség három lényeges elemből áll, és több mint 320 ezer ember munkáját, vállalkozását védi meg - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.

A kijárási korlátozásokkal érintett ötvenhat ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat, munkavállalókat három adóügyi eszközzel segíti a kormány, egyrészt a munkáltatói adómentességgel, másrészt a katások adó alóli mentesítésével és harmadrészt az egyéni és társas vállalkozók szociális hozzájárulási adómentességével - összegezte a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára.



Márciusra 120 ezer vállalkozásnak nem kell megfizetni a katát, így például a fodrászok, a kozmetikusok mellett mentesülnek a cipészek, a kárpitosok, a virágkötők, a járművezető-oktatók és az órások is - mondta Tállai András.

A 2021 februárjában már katázó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásnak 2021 márciusára nem kell megfizetnie az adót. A mentességet a vállalkozóknak nem is kell kérni, ezt az adóhivatal automatikusan kezeli, elő se írja az egyébként április 12-én fizetendő közterhet az érintettek adószámláján. Az adó alóli mentesülés nem befolyásolja a kisadózó jogosultságát a társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra, sem azok összegét. A mentesség nem csökkenti a 12 millió forintos bevételi értékhatárt sem - magyarázta az államtitkár.A márciusi munkáltatói adómentesség nemcsak a vendéglátásban, turizmusban és a szabadidős ágazatban tevékenykedőknek jár. A kormány segítségére a márciusban két hétre zárva tartó üzletek is számíthatnak - szögezte le Tállai András.Azoknak az ágazatoknak is jár a munkáltatói adómentesség márciusban, ahol az üzleteknek márciusban két hétre zárva kell tartaniuk, az intézkedés összességében mintegy 200 ezer munkavállaló állását védi meg - tette hozzá. Mint mondta: a Pénzügyminisztérium számítása szerint több mint 30 ezer vállalkozásnak nem kell megfizetnie 2021 márciusára a munkavállalók utáni szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulás arányos összegét, valamint a személyi jellegű kifizetések után a kivát.A koronavírus miatt leginkább veszélyeztetett, 56 ágazatba tartozó tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozóknak nagy könnyebbséget jelent, hogy 2021 márciusára nem kell saját maguk után szociális hozzájárulási adót fizetni - mondta az államtitkár. Ezzel a vállalkozók márciusban legalább 29 190 forintot spórolnak - jegyezte meg Tállai András.A járvány sújtotta ágazatokban tevékenykedő vállalkozásokat az adóügyi mentességek mellett a bértámogatási program is segíti - húzta alá az államtitkár.Az állam a támogatott munkavállaló bérének felét téríti meg a mindenkori minimálbér másfélszereséig - emlékeztetett Tállai András, hozzátéve, hogy összesen már több mint 50 milliárd forint megérkezett a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került cégek számláira.