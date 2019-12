Tíz százaléknál is magasabb mértékben nőhet jövőre a minimálbér

Az eredetileg számolt 8-8 százaléknál jóval nagyobb mértékben emelkedhet jövőre a minimálbér és a garantált bérminimum, mivel a tavaly megkötött, 2020-ra is érvényes egyezség újratárgyalásának feltételei várhatóan adottak lesznek. A megállapodás ugyanis a gazdaság teljesítményétől tette függővé, hogy akár ennél is magasabb fizetésről is megállapodhassanak egymással a felek.

A 10 százalékos emelkedés jót tenne a gazdaságnak

Infláció, GDP-növekedés, termelékenység, ezek a mutatók befolyásolhatják a munkavállalók és a munkaadók közötti bértárgyalásokat a következő hetekben. Az egyeztetés tétje, hogy lehet-e 10 százalékot elérő vagy azt meghaladó béremelés 2020-tól. A Munkástanácsok ezt szeretné elérni. Mint Tóth Gergely gazdasági szakértőjük fogalmaz: „ez az egész gazdaságnak jót tenne".

Tóth Gergely, Munkástanácsok Országos szövetségének gazdasági szakértője szerint a költségvetés számai jól mutatják, hogy a megvalósult béremelkedési ütem a költségvetésnek, illetve a magyar gazdaságnak is nagyon jót tett.

A béremelkedésnek köszönhetően a lakosság jelentős része magasabb életszínvonalat ért el, ami jelentősen megnövelte a fogyasztást is - tette hozzá az M1 Summa című műsorában. Kiemelte ez azért fontos, mivel úgy tűnik, a magyar gazdaság egyik meghatározó, húzó motorja az elmúlt években, és várhatóan a következő években is a lakossági fogyasztás lesz. Tóth Gergely hangsúlyozza, éppen ezért a lakosság elkölthető jövedelmét tovább kell növelni.

2018-ban egyhavi bérrel többet vihettek haza a munkavállalók

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint „egy kétszámjegyű béremelés kigazdálkodása a kis- és középvállalkozások között gondokat okozhat". Erről egy lapinterjúban beszéltek a munkaadói oldal részéről, míg Varga Mihály úgy nyilatkozott: „ha erről meg tudnak állapodni a felek, az a kormány számára elfogadható".

A 2016-ban kötött adócsökkentési és béremelési megállapodás eredményeként 2017-ben és 2018-ban is átlagosan több mint egyhavi bérrel nagyobb summát vihetett haza minden magyar munkavállaló.

Erre még október végén emlékeztetett a tárca vezetője annak kapcsán, hogy kiderült: az év első 8 hónapjában átlagosan 10,7 százalékkal emelkedtek a bérek Magyarországon.