Talán tényleg megérkezett a tavasz: napról napra melegebb lesz az idő a héten

Bár még szerdán is előfordulhat néhol kisebb hózápor, a jövő héten fokozatosan melegszik az idő; a hétvégén 15 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Elsősorban a délutáni, esti órákban, főként az északi, északkeleti megyékben fordulhat elő néhány zápor, hózápor. A szél többfelé élénk, néhol időnként erős lesz. A leghidegebb órákban általában mínusz 7 és mínusz 2, de a fagyzugos részeken mínusz 10 fok körül alakul a hőmérséklet. Napközben plusz 7-12 fokig melegszik a levegő.



Kedden a nap első felében többnyire gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, délutántól vastagodhat egyre többfelé a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet mínusz 8 és 0 fok között várható, de a fagyzugos, szélvédett helyeken hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet plusz 5 és 10 fok között alakul.

Szerdán napos idő várható, legfeljebb jelentéktelen zápor, hózápor fordulhat elő néhány helyen. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 6 és plusz 1, a maximum plusz 5 és 10 fok között várható.Csütörtökön reggel, délelőtt főleg a keleti, délkeleti vidékeken még akár több órára is kisüthet a nap. Az északi megyékben van esély kisebb csapadék kialakulására. Sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban általában mínusz 4 és plusz 3 fok lesz, de a kevésbé felhős, fagyzugos helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A nappali csúcsok az északkeleti vidékeken 6, a délnyugati tájakon 16 fok közelében várhatók.Pénteken frontfelhőzet vonulhat át az ország felett, amelynek útját többfelé kísérheti eső, zápor. A déli óráktól északnyugat felől egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. A szél az ország északi, északkeleti harmadán sokfelé megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A hajnali 1, 8 fokról délutánra várhatóan 7 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet.Szombaton az északi megyékben van nagyobb esély többórás napsütésre. Délebbre haladva azonban felhősebb időre van kilátás és a csapadékhajlam is növekszik. Nagy területen lehet erős a szél is. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5, délután plusz 8 és 15 fok közötti hőmérséklet valószínű.Vasárnap erősen felhős időre van kilátás, szórványosan fordulhat elő eső, zápor. Nagy területen erős lehet a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet plusz 8 és 15 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.