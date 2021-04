Szombattól kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai és kitolódik a kijárási tilalom

A kormány legfrissebb döntéseiről számol be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

A kormány korábban már döntött arról, hogy az újranyitás lépcsőzetesen fog megtörténni. Ennek értelmében, amikor elérjük a három és fél millió beoltottat, akkor kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, és öt órától tíz óráig lehetnek nyitva, a kijárási tilalom pedig kitolódik 11 órára. Ez valószínűleg már holnap, de legkésőbb szombaton be fog következni.

Az ezzel kapcsolatos intézkedéseket alá fogja írni holnap a belügyminiszter - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A jövő héten nagy mennyiségű vakcinával fognak oltani, így ennek következtében akár egy két héten belül már a négymillió beoltottat is elérhetjük.

Gulyás Gergely arra buzdít mindenkit, hogy minél többen regisztráljanak az oltásra. A beérkezett nagy mennyiségű vakcinának köszönhetően azok is, akik most regisztrálnak, egy-két héten beül megkaphatják az első oltásukat.

Mivel az országban önkéntes az oltakozás, így elengedhetetlen a regisztráció. Újításként tesztfázisba helyeztek egy időpontfogási rendszert. Az érintettek már megkapták az sms-t, amely tartalmazza a linket, melyen keresztül időpontot foglalhatnak.

Elmondta, jó döntés volt, hogy hétfőn újraindították az iskolákat. Zökkenőmentesen zajlott. Úgy a szakszervezetek, mint a pedagógusok, és a szülők is pozitívan értékelték.

A jövő évi költségvetés módosítására volt szükség, az erre vonatkozó intézkedések már folyamatban vannak. A jövő hét folyamán az új tervezet az Országgyűlés elé fogják terjeszteni - emelte ki.

Hatezer milliárdos költségvetést hoztak létre a 2022-es tervezetben, amelyet a gazdaság újraindítására fognak fordítani.

A bértámogatás május hónapra is jár a vendéglátóhelyek számára, még akkor is ha kinyithatnak - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kormány ezen kívül benyújtotta a veszélyhetet meghosszítására vonatkozó indítványt. Ez a kezdeményezés véghatáridőt is tartalmaz, az őszi ülésszak kezdetét, hiszen nyáron nem üléseik a parlament. Viszont amint nem lesz indokolt a vészhelyzet, a rendkívüli felhatalmazást a kormány vissza fogja adni. A felhatalmazásra azért van szükség, hogy az oltási kampány, a járványügyi védekezés továbbra is zökkenőmentesen folyatódjon - emlékeztetett.

Ennek értelmében Gulyás Gergely az ellenzéket is arra szólította fel, hogy hagyjon fel az oltásellenes kampánnyal, legalább a járvány elleni védekezésben teremtse meg a nemzeti összefogást, és ne játsszon többé az emberek életével.

A kormány döntött a beoltottakra vonatkozó szabályokról is, ezekről a héten Orbán Viktor miniszterelnök fog bejelentést tenni - mondta.

Amíg Magyarországon nem alakul ki a tömeges immunitás, a tömeges védettség, addig a határok zárva tartanak, hogy így is védjük az állampolgárokat. De amint lehetőség lesz, fel fogjuk oldani azt - reagálta újságírói kérdésre Gulyás Gergely. Kiemelte, a határok munkavégzés céljából most is szabadon átjárhatók.

Vakcinafelesleg egyelőre nem áll fenn. Mivel egy járvány közepette fejlesztették ki a gyártók az oltóanyagokat, egyelőre csak azt tudják garantálni, hogy hat hónapig hatékonyak.

Még nincs tapasztalat arról, hogy a hat hónap lejárta után újra kell-e oltani. Így most

a magyar és az uniós szakértők is azt vizsgálják, szükség lesz-e az újraoltásra. Amikor erre a kérdésre választ kapunk, majd csak azután beszélhetünk arról, kialakul-e vakicnafelesleg, és akkor mi a teendő - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Képünk illusztráció.