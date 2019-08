Szombaton már csak néhol eshet, napos idő várható

Szombaton keleten is csökken a felhőzet, megszűnik a tartós csapadék, napközben már gomolyfelhős, napos időre számíthatunk elszórtan záporral, zivatarral.

Éjszaka megélénkül, szombaton helyenként meg is erősödik az északi, északnyugati szél. Zivatarok idején pénteken és szombaton is erős, viharos széllökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 27 fok között valószínű.