Szombaton 14 helyszínen tartják a Balaton napját

Szombaton tartják a Balaton napját, az első egész Balatont körbeölelő régiós rendezvényt, amelynek keretében 14 helyszínen várják az érdeklődőket a tó körül ingyenes strandbelépéssel és programokkal - közölte Kardos Gábor ötletgazda és főkoordinátor az MTI-vel csütörtökön.



A főszezonnyitó piknik napját, ami egyben a balatoni összetartozás ünnepe is, idén először nem a víz hőfokához és az időjáráshoz igazodva tűzték ki, hanem a Balatoni Szövetség kezdeményezésére egy fix napra, ezzel is megmutatva, ha nincs éppen strandidő, akkor is akad bőven színes program az üdülőrégióban. Az immár negyedszer tartandó eseményen újdonság lesz a korábbiaknál több sportprogram is - Kardos Gábor beszámolója szerint.



A csatlakozott tóparti települések a helyi adottságaiknak megfelelően eltérő programokkal várják az érdeklődőket, de mindenhol 14 órakor nyitják meg a főszezont a strandokon tóba futással, majd koccintanak a BalatonBorral, az ország első régióborával. A Balaton napját ünneplő települések: Almádi, Alsóörs, Badacsonytördemic-lábdihegy, Badacsonytomaj, Boglár, Fenyves, Fövenyes, Füred, Györök, Keszthely, Lelle, Siófok, Szigliget és Vonyarcvashegy.



Kardos Gábor példaként említette: lesz, ahol helyi vitorlásversenyt, homokvárépítő- és gumimatrac-versenyt, strandfoci bajnokságot rendeznek. A legtöbb helyen gyermek- és családi programokról is gondoskodnak. Egy-egy település részletes programjáról az esemény közösségi oldalán www.facebook.com/BalatonNapja/ lehet tájékozódni.