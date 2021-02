Szerdán is ázunk, aztán este kezdődik a nagy fordulat

Estétől fokozatosan megszűnik a csapadék, hajnalra foltokban köd képződhet.

Szerda hajnaltól azonban délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, így holnap is közel országszerte valószínű csapadék.

Ismét döntően eső, de főként reggel, délelőtt az északi megyékben átmenetileg ónos eső is lehet. Emellett az északnyugati tájakon és az Északi-középhegységben havas eső, hó is eshet, majd napközben ezeken a részeken is esőre vált a halmazállapot.

Szerda estétől azonban a Dunántúl északnyugati részein a beáramló hideg levegő hatására ismét havas esőre, majd hóra kell számítani. Ugyanis szerda késő délutántól, estétől északira, északnyugatira fordul a szél, amely megerősödik, sőt késő estétől egyre többfelé viharossá is fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, de az északi megyékben -4, -7 fok is lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az ország északi felén 0 és +6, a déli megyékben 7 és 11 fok között alakul.