Szabó Tímea nem lassít, szerinte a halálba küldték az embereket

A Kína és Magyarország közötti légihíd jól működik, folyamatos a koronavírus-járvány elleni egészségügyi védekezéshez szükséges áruk szállítása kínai nagyvárosokból - közölte Szijjártó Péter (képünkön) külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, napirend előtt az Országgyűlésben.

Tájékoztatása szerint az elmúlt héten 20 repülővel és - más európai repterekről - 5 kamionnal érkezett kínai áru a védekezéshez Budapestre.



Egy hét alatt 9 820 600 maszkot szállítottak Magyarországra, a járvány kitörése óta összesen 86 247 290-et. Ezen felül még 62 500 150 maszkra van szerződéses állomány - közölte a miniszter, hozzátéve: a múlt héten 215 lélegeztetőgépet is importált Magyarország, és megkezdődött a készülékek működéséhez szükséges eszközök beszállítása is, így például jött 900 betegőrző-monitor és 120 központi monitor.

Védőfelszerelésekből - izolációs köpenyekből, sapkákból, kesztyűkből, arcvédőkből - 20 096 845 termék érkezett az eltelt egy hétben, így eddig összesen 51 498 105, és még van szerződéses állomány 8 086 991 darabra.



A tesztek alkalmazása továbbra is az Egészségügyi Világszervezet (WHO) előírásai szerint történik - mondta a tárcavezető, jelezve, hogy egy hét alatt 1 010 112 tesztet importált Magyarország, és még van szerződés 1 994 137-re.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy Kínában újabb 400 ezer favipiravir nevű gyógyszer beszerzésére kötöttek szerződést.



A miniszter Kína mellett köszönetet mondott Kazahsztánnak és Azerbajdzsánnak is a Budapestre tartó szállítmányok esetében a technikai leszállások lehetőségének biztosításáért.



"Továbbra is a folyamatos szállítások biztosítani fogják a folyamatos ellátást, hiszen minden magyar felelős minden magyarért, így határon innen és határon túl is minden magyar számíthat ránk" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.



Ismertette továbbá, hogy a múlt héten Magyarország adományként 110 ezer maszkot kapott, és a Szentszék kérésére 50 ezer maszkot szállított a Vatikánba az idős papok megvédésére, valamint a Pápai Német-Magyar Kollégiumban szolgálatot teljesítőknek.



Megjegyezte, a világjárvány után el kell majd gondolkodni azon, hogy egy állam erejéhez hozzájárul egy saját légi teherszállítási kapacitás kidolgozása.



A járvány után több következtetést is le kell majd vonni, de az a tanulság már most látható, hogy nem biztos, hogy helyes, ha "egy stratégiai ágazatban egy komplett kontinens ki van szolgáltatva egy külső tényezőnek" - tette hozzá.



Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a nemzetközi politikai életben arról szólnak a hírek, egyes országok milyen módon lazítanak a koronavírus-járvány miatti intézkedéseken. Az erről szóló vita még hosszan fog tartani, az azonban biztos, hogy minél szigorúbbak a korlátozások, annál lassabban terjed a vírus - mondta.

Szabó Tímea (Párbeszéd) kijelentette, az "ellene fordított gyűlöletkampány" nem fogja meghátrálásra késztetni, az, hogy belőle ellenséget csináltak azt mutatja: a kormányoldalt zavarja, hogy az ellenzék az emberek valódi problémáival kíván foglalkozni.



Úgy fogalmazott: a halálba küldték az embereket a 30 ezer kórházi ágy kiürítésével. Ki a felelős ezért? - tette fel a kérdést. Arra is választ várt, hol vannak a Magyarországra szállított maszkok.



Tóth Bertalan (MSZP) is arról beszélt, hogy számos felszerelés áll a raktárakban, és - ahogy fogalmazott - nem tudható, hogy a Vatikán mellett mikor jutnak el ezek a kórházakba, idősotthonokba vagy az emberekhez.



Azt javasolta, hogy a kormány a nemzeti konzultáció helyett maszkokat küldjön minden embernek. A Magyar Tudományos Akadémia kutatói széles körű tesztelést szorgalmaznak - tette hozzá. Emellett azt kérte, hogy minden 65 év felettinek juttasson a kabinet védőeszközöket, a kórházból hazaküldött betegek rokonainak pedig biztosítsanak ápolási díjat.



Keresztes László Lóránt (LMP) azonnali tájékoztatást kért a kormánytól arról, hogyan bocsátják a megszerzett eszközöket az érintettek rendelkezésére.



Szerinte a hivatalos statisztikákban szereplő 60 ezer állását vesztettnél lényegesen többen lehetnek azok, akik elvesztették megélhetésüket, hiszen sokan éltek eddig is alkalmi munkából, főleg a legszegényebb térségekben. A kormány velük nem törődik - jelentette ki. Kifogásolta, hogy míg bérkiegészítésre 200-300 milliárd forintot szán a kabinet, a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére 1000 milliárdot.



Varju László (DK) azt javasolta, hogy inkább a kormány számára szerezzenek be lélegeztető gépet, "mert azt a totojázást, amit önök végeznek, be kell fejezni".

Sérelmezte, hogy több mint 1 millió rendelkezésre álló tesztről beszélnek, miközben eddig mindössze 60 ezret végeztek el hozzávetőleg 15 ezer emberen. Széles körű tesztelést szorgalmazott, és kifogásolta az idősotthonokban vagy a kórházakban kialakított viszonyokat.



Németh Zsolt (Fidesz) a nemzetközi együttműködések fontosságáról szólt, amelyeknek szerinte hosszú távon fognak kifizetődni.



A vatikáni segélyszállítmánynak komoly szimbolikus jelentősége van, mint ahogy annak is, hogy Magyarország törődik a szomszédságával és a határon túli magyarokkal - mondta. Az együttműködések vonatkoznak a gazdasági kérdésekre is - hangsúlyozta -, ezek teszik lehetővé például az ingázók áthaladását a határokon.



Nacsa Lőrinc (KDNP) szerint hétről hétre hallható az Országgyűlésben, hogy "Szabó Tímea hazudik és rémhíreket terjeszt", például a halálozási rátáról.



Rámutatott arra is, hogy egyes európai országokban már fogynak a védőfelszerelések, míg Magyarországra folyamatosan érkeznek.



Bírálta az ellenzéket, amiért nem támogatta a gyors védekezést segítő jogszabályt, vagy mert ritkították a BKV-járatokat, több millió forintos szerződést kötöttek Czeglédy Csabával, eközben támadják a határon túlra küldött támogatásokat. Ahogy fogalmazott, a Momentum politikusa még lámpavassal is fenyegetőzött. A kormány viszont a helyén van - szögezte le.



Lukács László György (Jobbik) kijelentette, hogy valóban minden magyar felelős minden magyarért, de még Szabó Dezső sem írt olyat, hogy minden magyar felelős lenne minden albánért vagy bosnyákért. A maszkokra itthon van szükség - szögezte le.

Örömét fejezte ki, hogy egyre több önkormányzat írja elő a kötelező maszkviselést, és azt mondta: lenni kell elegendő maszknak a lakosság számára is. Ezért ahol az önkormányzatok nem tudják azt biztosítani, a kormány tegye meg azt! - kérte.