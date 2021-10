Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! - Túl az 1 millió aláíráson

Sokan nem akarják, hogy Gyurcsány Ferenc visszatérjen a hatalomba, ezt mutatja a Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petícióhoz csatlakozó több mint egymillió magyar ember is - fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában, melyben az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi (LIBE) bizottságának Magyarországra küldött tényfeltáró delegációjáról is beszélt.



Hollik István az előválasztásról úgy fogalmazott: Gyurcsány Ferenc mivel régóta nem tud már országgyűlési választásokat nyerni, ezért szervezett magának egy "kis házibajnokságot". A számok mind azt mutatják, hogy Gyurcsány Ferenc újra leuralta a baloldalt és tanulságosnak nevezte azt, hogy a Momentum utolsó helyezésével a baloldal megújítására tett kísérlet is megbukott.



Közölte: mindenki számára nyilvánvaló, hogy Gyurcsány Ferenc a baloldal vezetője és az is, hogy az előválasztásnak innentől már nincs tétje. Csak az a kérdés, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje Gyurcsány Ferenc felesége vagy Karácsony Gergely főpolgármester lesz, aki már több mint 17 éve dolgozik neki - mondta.



A 2022-es országgyűlési választás tétje azonban annál nagyobb lesz: bő fél év múlva két politika, a 2010 óta folytatott országépítés és Gyurcsány Ferenc politikája között kell választani - hangsúlyozta Hollik István.



A Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony! petícióval szeretnének minden olyan embert elérni, aki egyetért abban, hogy nem szabad visszatérni a múlt politikájához. Elmondta: mindenkihez bekopogtatnak és nemsokára elindul az online kitöltési lehetőség is.



Kiemelte, míg a Fidesz-KDNP kormány adót csökkent a vállalkozásoknak, a baloldal emelte azokat. A baloldal elvette a családi adókedvezményt, az otthonteremtési támogatásokat, ezzel szemben a jobboldali kormány jövőre visszaadja a gyermeket nevelő szülőknek az általuk befizetett adót. A baloldal egyhavi nyugdíjat is elvett az idősektől és megemelték a rezsit, ezzel szemben a Fidesz-KDNP kormány visszaadja a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat és olcsón tartja a rezsit. Ezzel az időseknek járó biztonságot garantálják - emelte ki.



Hollik István arra is kitért: Brüsszel nem fogja kifizetni a magyar vállalkozásoknak az európai színvonalú bért. Azt a magyar gazdaság tudja kitermelni és ezt csak munkaalapú társadalom építésével lehet megtenni akkor, ha egyre többen dolgoznak, van gazdasági növekedés, fogyasztás és ezáltal a vállalkozások tudnak fejleszteni, kapacitásokat bővíteni, új munkahelyeket létrehozni és radikálisan, dinamikusan béreket emelni - mondta.



Hollik István szerint az is világos, hogy Gyurcsány Ferencék Európai Egyesült Államokat akarnak, ezzel megszüntetve Magyarország szuverenitását. Emlékeztetett: 2010-ben Magyarország bár jogilag független volt, de ki volt szolgáltatva, mert az államadósság, az energiaszektor, a bankszektor nagy része külföldi kézben volt. Vissza kellett szereznünk a szabadságunkat és a kiküzdött szabadsággal Magyarország "képes jól élni" - tette hozzá.



"Nekünk az EU csak egy eszköz ahhoz, hogy a saját nemzeti céljainkat el tudjuk érni" - fogalmazott Hollik István, hozzátéve: ehhez erős Európára, nemzetek Európájára van szükség, nem pedig egy újabb birodalomra. Gyurcsány Ferencék viszont a "kritikátlan igazodás" és a "merjünk kicsik lenni politikája alapján" megint be akarnak hódolni, most éppen Brüsszelnek. De láttuk, hogy ez a politika 2010 előtt kudarchoz vezetett - jelentette ki.



A műsorban Hollik István kitért arra is: a LIBE-delegáció összetételét tekintve könnyű arra a megállapodásra jutni, hogy "a tények és a valóság nem zavarja meg a tisztánlátásukat". Megjegyezte: a delegáció tagja volt egy LMBTQ-aktivista mellett csupa olyan liberális politikus, akik folyamatosan támadják Magyarországot. Rámutatott arra: az eljárási szabályok szerint egy ilyen delegációnak az érintett tagállam európai parlamenti képviselője nem lehet a tagja, Donáth Anna liberális baloldali képviselőnek mégis megengedték ezt. Először a saját maguk által állított szabályokat kellene betartani és utána lehet elkezdeni vizsgálgatni más országok berendezkedését és jogállami helyzetét - vélekedett Hollik István. Arról is beszélt: Deutsch Tamás meghívta a delegációt a CÖF kamionjához, amely a 2006-os október 23-i eseményeket mutatta be, mert ha volt Magyarországon jogsérelem, amikor durván sérült a jogállam, az 2006. október 23-án volt. Érdekes módon a bizottság erre a kiállításra nem volt kíváncsi - tette hozzá.