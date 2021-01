Sorra érkeztek a beruházások Magyarországra 2020-ban is

Tavaly a magyar állami beruházásösztönzési rendszer 1433 beruházást kezelt, amelyre soha korábban nem volt még példa, ezek 1676 milliárd forintnyi beruházást hoztak Magyarországra és mindez a világjárvány alatt történt - mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



Szijjártó Péter hozzátette, a befektetések előtt a vállalatok olyan szempontokat mérlegelnek, mint a munkaerő, a politikai stabilitás, a pénzügyi szempont, illetve a logisztikai, infrastrukturális kérdés.

A miniszter szerint ezért fontos, hogy Magyarországon európai összevetésben is egyedülálló politikai stabilitás van, hiszen egy politikai erő, demokratikus felhatalmazás alapján kétharmados többséggel kormányoz, valamint, hogy itt kell fizetni európai összevetésben a legalacsonyabb egykulcsos személyi jövedelemadót és a legalacsonyabb egykulcsos társasági adót.Kiemelte, Magyarország mind a négy szempontot tekintve megerősítette pozícióját, ezt mutatja, hogy az amerikai befektetésekkel foglalkozó Site Selection magazin egymás után harmadszor választotta Magyarországot a világ 10 legkedveltebb befektetési helyszíne közé.Mindezek mellett megjegyezte, a keleti nyitás startégiája is helyes volt: 2019-hez hasonlóan 2020-ben is nem egy nyugati, hanem egy keleti országból érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra, 2019-ben Koreából, 2020-ban pedig már Kínából.

Közölte, a nagyberuházás ösztönzési programokból alapvetően új gépek, gépsorok vásárlására, új technológiák meghonosítására adtak támogatást, így a magyar vállalatok most ki tudják szolgálni azt a piaci keresletet, amely azért alakult ki, mert a világgazdaság változásai miatt egyes vállalati kapacitások bezártak vagy csökkentek



A magyar gazdaság állapotát mutató számokban a második negyedévben már éreztetni kell a hatásukat azoknak a nagymértékű beruházások, amelyek most megvalósultak vagy megvalósulnak a nagy beruházásösztönzési programok nyomán - mondta a miniszter, aki egyúttal jelezte, jelenleg 13 milliárd eurónyi nagyberuházásért versenyeznek, a cél, hogy azok Magyarországra érkezzenek.



A műsorvezető az amerikai eseményekről is kérdezte a tárcavezetőt, aki úgy fogalmazott: "mi a külpolitikánkat a kölcsönös tiszteletre alapozzuk és ennek a kölcsönös tiszteletnek a része az, hogy mi nem kommentáljuk más országok belpolitikai viszonyait (...), mi azért szurkolunk, szorítunk, hogy minden ország a lehető legjobban tudja intézni a saját belső ügyeit, szurkolunk azért, hogy a nehézségeken minden ország túllegyen. Nekünk az az érdekünk, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal fenn tudjuk tartani az eddigi jó együttműködést."