Pozitív államadós-osztályzatot adott a Standard & Poor's

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról a hosszú és rövid lejáratú, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek befektetési ajánlású, "BBB/A-2" szintű besorolásának kilátását pénteken a Standard & Poor's, mindenekelőtt a magyar gazdaság váratlanul erőteljes növekedési teljesítményével indokolva a lépést.

Egy másik nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings ugyancsak pénteken változatlan stabil kilátással megerősítette Magyarország szintén "BBB" fokozatú államadós-besorolását.



A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) csaknem pontosan egy évvel a magyar szuverén osztályzat legutóbbi felminősítése után javította a besorolás kilátását további felminősítést valószínűsítő pozitívra.



A cég 2019. február 15-én emelte egy fokozattal a jelenleg is érvényes - a kilátás pénteki javításával egy időben megerősített - "BBB/A-2"-re a besorolást az addigi "BBB mínusz/A-3"-ról.



Az osztályzati kilátás javításához fűzött, péntek éjjel Londonban ismertetett értékelésében az S&P kiemelte: a pozitív kilátás azt jelenti, hogy a cég 24 hónapon belül javíthatja a magyar osztályzatot, ha a magyar gazdaság teljesítménye a továbbiakban is erőteljesebb és kiegyensúlyozottabb lesz, mint a vele összehasonlítható társgazdaságoké.



A hitelminősítő szerint javulhat a magyar osztályzat akkor is, ha az államháztartási hiány az előrejelzési távlatban jelentősen csökken.

Ha a cég a magyar besorolást egy fokozattal "BBB plusz"-ra emeli, akkor Magyarországot már csak egy fokozat választaná el az elsőrendű "A" kategóriás befektetési sávtól.



Az S&P kiemelte: azzal számol, hogy a magyar gazdaság erős növekedési környezetében is sikerül kordában tartani a makrogazdasági egyensúlytalanságokat.

A hitelminősítő felidézte, hogy 2019 első három negyedévében a növekedés éves összevetésben elérte az 5,1 százalékot.



A cég közölte: 2019 egészére valamivel lassabb, 4,9 százalékos növekedést valószínűsít, de ez is a legerősebb növekedési teljesítmények között lesz az Európai Unióban.



Az S&P Global Ratings elemzése szerint a pozitív kilátás tükrözi a cég azon várakozását is, hogy a lebegő árfolyamrendszer és a még mindig alacsony munkaköltségek alátámasztják a magyar gazdaság külső versenyképességét, fékezve egyben a folyómérleg-pozíció erózióját.



Jóllehet bizonyos jelek a gazdaság túlfűtöttségére utalnak - ezek közé tartozik a feszes munkapiaci helyzet -, a külső versenyképességet terhelő kockázatok rövid távon korlátozottnak tűnnek - áll az S&P helyzetértékelésében.



A cég hozzáteszi: bár a magyar államadósság-ráta a térségben a legmagasabbak közé tartozik, a szilárd gazdasági növekedés és az ehhez társuló, valamelyest feszesebb költségvetési politika várhatóan elősegíti, hogy az adósságráta lefelé tartó pályán maradjon.



A hitelminősítő várakozása szerint a kormányzati likvid eszközöktől megszűrt államadósság-ráta a hazai össztermék (GDP) 60 százaléka alá csökken 2021-ben.

A "BBB/A-2" besorolást alátámasztja a rugalmas, exportvezérelt magyar gazdaság, az erőteljes külső profil, a magánszektor alacsony adósságterhe és a rugalmas árfolyamrendszer. Az egyes kormányzati ágak közötti fékek és ellensúlyok rendszerének viszonylagos gyengesége, a mérsékelt vagyoni szint, valamint a magas, jóllehet csökkenő államadósság-ráta jelenti a magyar besorolás fő korlátait - fogalmaz pénteki londoni elemzésében a hitelminősítő.



Az S&P Global Ratings közölte: a magyar gazdaság növekedési üteme a magyar államadós-besorolás tavaly februári felminősítése óta meghaladta a cég várakozásait, és a 2019 egészére valószínűsített 4,9 százalékos gazdasági növekedés több százalékponttal gyorsabb az Európai Unió átlagánál.



Ha a magyar gazdaságot nem éri külső sokk, az S&P várakozása szerint a magyar hazai össztermék az idén 3,5 százalék körüli ütemben bővülhet.



A cég hangsúlyozza, hogy ez is erőteljes növekedési ütem lenne, és elősegíti Magyarország további jövedelmi felzárkózását a gazdagabb EU-gazdaságokhoz.

Az S&P szerint ugyanakkor kevés ok van annak feltételezésére, hogy a magyar gazdaság tartósan függetleníteni tudja magát a német ipari termelés gyengeségétől, tekintettel arra, hogy az export a magyar GDP-érték hozzávetőleg 85 százalékát teszi ki, és a teljes export 16 százalékát az autóipar adja.



Mindemellett a magyar gazdaság a kapacitások szűkösségével is küszködik; a 3,4 százalékos munkanélküliség például a negyedik legalacsonyabb arány az EU-ban.

Ráadásul a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) miatt várható az EU strukturális és kohéziós juttatásainak csökkentése is, és a magyar gazdaság a jelenlegi előreljelzési távlat későbbi éveiben valószínűleg ezt is megérzi majd.



Mindezt egybevetve a Standard & Poor's azzal számol, hogy a magyar hazai össztermék növekedési üteme közelíteni fog a hosszú távlatban mért 2-2,5 százalékos rátához.



A Fitch Ratings is péntekre tűzte ki az S&P besorolásával azonos magyar államadósság-osztályzat idei első vizsgálatát. A Fitch péntek éjjel Londonban közölte, hogy változatlan stabil kilátással megerősítette a magyar szuverén besorolását.

Ehhez fűzött elemzésében a cég kiemelte, hogy az idén 3,5 százalékos, 2021-ben 2,8 százalékos növekedést vár a magyar gazdaságban.



A Fitch is a magyar besorolás gyengeségei közé sorolta a magas - 2019 végén 66,5 százalékos - államadósság-rátát, hangsúlyozva: az azonos besorolású szuverén adósok mediánértéke 41,1 százalék.



A cég kiemelte azt is, hogy a csökkenés mértéke lassú: az elmúlt évtizedben 14,1 százalékponttal csökkent a GDP-arányos államadósság-ráta.