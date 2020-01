Pintér: sikeresen megakadályozták az áttörési kísérletet

Működött a határvédelmi rendszer kedd hajnalban, amikor illegális bevándorlók próbáltak meg áttörni a magyar határon Röszkénél - értékelt Pintér Sándor belügyminiszter Budapesten, sajtótájékoztatón, miután ülésezett Orbán Viktor miniszterelnök részvételével a migrációs munkacsoport.

Pintér Sándor közölte, már múlt héten tartott határszemlekor voltak arról információik - amelyek még ma is élnek - , hogy illegális bevándorlók több helyen megkísérlik a törvénytelen behatolást Magyarországra. A hajnali áttörési kísérlet ezt alátámasztotta, a rendőrség azonban erre felkészült, és bebizonyosodott: senki nem tud Magyarország területére észrevétlenül átjutni - mondta a belügyminiszter.



Elmondta, bízik a rendőrökben, akik bizonyították a felkészültségüket. Erre lehet alapozni Magyarország biztonságát - fogalmazott.



Papp Károly rendőr altábornagy, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója elmondta, illegális migránsok kedden csoportosan két hullámban, 5 óra 20 perckor, majd 5 óra 30 perckor erőszakosan kíséreltek meg bejutni Magyarországra a Röszke 2 közúti határátkelőhelynél. Az esetről videofelvétel is van - jegyezte meg.



A helyszínen tartózkodó rendőrök az első betörési kísérletet sikeresen megakadályozták, egy főt elfogtak. A következő kísérletnél mintegy hatvan-hetven fős csoport kísérelt meg bejutni, a határátkelő épületének védelmét ellátó három biztonsági őr egyike felszólítás után három figyelmeztető lövést adott le a levegőbe, ekkor a csoport megtorpant, nagy része visszafutott Szerbiába, közben a rendőrök a helyszínre érkeztek - ismertette.



Papp Károly elmondta, néhány migráns magyar területen maradt, ezért a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság lezárta a terület, a lezárás még tart.



Hozzátette: a rendőrök négy embert elfogtak, bűnügyi őrizetbe vették őket, ellenük nyomozás indul.



Kitért arra is, hogy ez a határátkelő 7 és 19 óra között üzemel.



A közbiztonsági főigazgató beszámolt arról is, hogy az éjszaka Csongrád és Bács-Kiskun megyében hat helyszínen 71 ember kísérelt meg illegálisan bejutni Magyarországra.



Papp Károly közölte, utasította a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy a rendőrséggel együttműködve kezdjék meg a teljes magyar-szerb határszakaszon a biztonsági határzár ellenőrzését és ahol szükséges a megerősítését. Először a röszkei határátkelőnél javítják ki a kerítést - tette hozzá.



Elmondta, felkérte az országos rendőrfőkapitányt, ellenőriztesse, hogy a határ magyar oldalán nem várták-e embercsempészek az áttörni akaró migránsokat.

Rendőrszakmailag úgy ítélte meg, hogy a határőrizeti rendszer megfelelően helyt állt - közölte.



Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt hangsúlyozta, hogy a szerb-magyar államhatár komoly nyomás alatt áll, januárban eddig 3400-an kíséreltek meg Magyarországra bejutni.



A hajnalban történt eseményt "kirívó, erőszakos, csoportos áttörési kísérletnek" minősítette, amelyet elmondása szerint fiatal férfiak hajtottak végre, látható szervezettséggel, erőszakos fellépéssel egy emblematikus helyszínen. Emlékeztetett arra, hogy 2015-ben ugyanitt történt egy hasonló erőszakos áttörési kísérlet.

Szerinte a rendőröket jól vezették, gyorsan reagáltak, a három biztonsági őr pedig személyes helytállással teljesítette szolgálati kötelezettségét.



A belbiztonsági tanácsadó is hatékonynak értékelte a határőrizeti rendszert.

Kérdésekre válaszolva Pintér Sándor elmondta, hogy a határátkelőhelynél nem a határvédelmi rendszer kerítése van, itt ugyanis biztosítani kell napközben az átkelést. Ez egy teljesen más rendszerű kerítés, amely azonban zárva volt - magyarázta. Ha veszély van és ezt előre látják, akkor a most félreállítva lévő erős vaskapukat használják - tette hozzá.



A belügyminiszter szerint egy ilyen meglepetésszerű támadásnál a vaskapuk használatára nem volt lehetőség.



Szólt arról is, hogy az elfogottak kihallgatása jelenleg is folyik; azok, akik be akartak jönni nem uniós állampolgárok és nem is szerbek voltak, a határátlépésre vonatkozó szabályokat megszegték.



Arra a kérdésre, hogy a szerbektől kaptak-e jelzést a csoportról, a belügyminiszter közölte, az értékelés és elemzés után tudnak erre válaszolni, illetve a szerbek hozzájárulása esetén.



Egy másik kérdésre beszélt arról, hogy a biztonsági őrök "objektumvédelmet" látnak el a határon, mögöttük helyezkedik el a határőrizet, amely riasztás után megfelelő módon intézkedett is. Elmondta, két percen belül mindenkit visszafordítottak, akit nem sikerült, azokat elfogták. A határtól 60-80 méterre jutottak az emberek, ennél többet elég nehéz tenni egy 400 kilométeres schengeni külső határon - hangsúlyozta a belügyminiszter.

Pintér Sándor szerint ekkora tömeggel szemben megfelelő a határőrizeti rendszer. Ha előre lehet tudni, hogy nagy tömeg jön, akkor "mi is nagy létszámmal leszünk" - jelentette ki a miniszter.



A koronavírusról Pintér Sándor kérdésre megerősítette, Magyarországon ilyen megbetegedés nem fordult elő. Az országnak vannak tervei arra, hogy egy ilyen jellegű egészségügyi veszélyhelyzetet hogyan kezeljen - tette hozzá. Elmondta, a terv végrehajtásáért a katasztrófavédelem és a tiszti főorvos felelős.