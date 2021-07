Pécsi segítséggel újraindul a traumatóligai Zalaegerszegen

Vasárnaptól ismét elindul a Zala Megyei Szent Rafael Kórház újjászerveződött traumatológiai osztálya - tájékoztatta az egészségügyi intézmény pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint az összehangolt, azonnali intézkedéseknek köszönhetően a személyi feltételeket rövid időn belül biztosítani tudták, így a lehető leggyorsabban rendeződött a traumatológiai ellátás helyzete a megyében. A Szent Rafael kórház vezetősége a betegek nevében is megköszönte az időlegesen többletfeladatot ellátó társkórházak munkáját.



A zalaegerszegi megyei kórház hét traumatológusa június végén felmondott az ügyeleti díj alacsony mértékét sérelmezve. A zalaegerszegi betegeket az elmúlt időszakban Szombathelyen, Nagykanizsán és Kaposváron látták el.



Az intézmény korábban azt közölte, hogy a traumatológusok fix díjazásukat a szakmai ajánlás feletti összegben kapták meg, ügyeleti leterheltségük más osztályokon dolgozó orvoskollégáikéhoz képest kisebb volt, a koronavírusos betegek ellátásában pedig a felmondott szakorvosok nem vettek részt, az oltópontokon teljesítettek feladatot külön juttatásért. Az egészségügyi szolgálati jogviszony vállalásával március 1-jétől jelentősen megemelkedtek az orvosi bérek, a felmondott szakorvosok a traumatológiai ellátásért járó fix díjjal és az ügyeletek után járó díjjal együtt kiemelkedő javadalmazásban részesültek más szakterületek orvosaihoz képest - közölték.



A zalaegerszegi kórház közleménye azzal zárult, hogy a további "bérzsarolásnak" az intézmény fenntarthatósága érdekében nem engedtek.



A történtek után Palkovics László innovációs és technológiai miniszter arról számolt be, hogy a régió egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepet betöltő Pécsi Tudományegyetem (PTE), a közép-európai orvos-egészségtudományi képzés, kutatás meghatározó felsőoktatási intézménye elmélyíti oktatási-betegellátási együttműködését a Zala Megyei Szent Rafael Kórházzal.

A szívsebészet területén már meglévő kapcsolaton felül a továbbiakban a megyei kórház traumatológiai osztálya is megerősödve működik majd az egyetem támogatásával.



A közös munka az infrastrukturális és személyi feltételek javításával segíti a betegek biztonságos gyógyulását, a kórházi osztály kihelyezett oktatási egységként a hallgatók, rezidensek gyakorlati képzési lehetőségeit is bővíti. A miniszter azt is elmondta: a PTE-vel folytatott megbeszélés alapján kihelyezett tanszék alapítását is kezdeményezni fogja.



Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere ezzel párhuzamosan soron kívüli átfogó vizsgálatot rendelt el a Zala megyei traumatológiai ellátás helyzetével, a Szent Rafael kórházban felmondott hét traumatológus orvos távozásának körülményeivel kapcsolatban.



A minisztérium jelezte: a megegyezés érdekében a Zala Megyei Szent Rafael Kórház traumatológiai osztályának orvosainak ügyeleti díjait az intézmény vezetői jelentősen megemelték. Ennek ellenére a felmondás alatt álló traumatológusok újabb követelésekkel álltak elő, de a kórház menedzsmentje szerint az újabb elvárásaik nélkülöznek minden szakmaiságot, teljesítésük jogszerűen nem volt lehetséges - fogalmaztak.

Képünk illusztráció.