Országszerte javában zajlanak az útfelújítások

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondozásában országszerte közel 150 munkaterületen 55 milliárd forint értékű beruházás zajlik a közlekedők kényelme és biztonsága érdekében, összesen 342 kilométeren - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vasárnap az MTI-vel.



Azt írták: egy hónapja láthattak neki a nagyobb léptékű útfelújítási munkáknak a kivitelezők, az elsőként rendbe tett szakaszokat hamarosan újra birtokba vehetik az autósok.



A közlekedési hálózatok megfelelő műszaki állapota fontos a magyar emberek, a hazai vállalkozások és az egész gazdaság számára - emelték ki a közleményben. A kivitelezők munkagépei a téli üzemeltetési időszak végeztével, március közepén tértek vissza a közutakra. Az egy hónapja megindult útfelújítások tájékoztatásuk szerint elsősorban a mellékutakon emelik a szolgáltatási színvonalat, a helyközi buszjáratokét is.

Idézték Mosóczi Lászlót, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkárát, aki hangsúlyozta: a közlekedési hálózatok fejlesztése a járványhelyzetben sem lassult le, a beruházásokkal az elmúlt egy évben a tervezett tempóban tudtak előrehaladni.Hozzátette: 2021-ben az előző évihez képest kétszeres hosszban, összesen több mint ezer kilométeren kezdődhetnek meg az útfelújítási munkák. Az akár 300 milliárd forintot is elérő összértékű idei korszerűsítések elsődleges célja a vidéki életminőség, a kistelepülések megközelíthetőségének javítása - közölte az államtitkár.Az ITM közleményében rámutattak arra, hogy a beavatkozások közül több is más közlekedési módok jobb elérhetőségét célozza: egy 2,7 kilométeres szakaszt újítanak fel a Tiszaföldvár vasútállomáshoz, körforgalmat építenek a Tiszakécske hajóállomáshoz vezető úton. A 33-as főúton az önkormányzati beruházásban készülő Debrecen-Kismacs kerékpárutat átvezető csomópont épül. Több mint öt kilométeren újul meg a Soltvadkert-Szeged, a Szarvas-Szentes és a Tokaj-Taktaharkány összekötő utak egy-egy szakasza - sorolták.Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a közútkezelői oldalról is hatalmas előrelépésnek nevezte, hogy ilyen nagy volumenben valósulhatnak meg idén útfelújítások. Tájékoztatása szerint a projektek harmada már javában zajlik, a következő hónapokban folyamatosan indulnak újabb és újabb munkák. Ha a kivitelezőkkel együtt az eddigi ütemben tudnak haladni, a 2021-es az elmúlt tíz év legnagyobb mértékű közutas beruházási programja lehet - közölte.



Képünk illusztráció.