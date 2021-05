Orbán Viktor: tévhit, hogy a nyájimmunitás majd megvédi az oltatlanokat a vírustól

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.



- Még mindig magas az aktív fertőzöttek száma és jelen van az a tévhit, hogy a nyájimmunitás majd megvédi azokat, akik nem veszik fel az oltást, de ez egy olyan vírus, ami itt fog maradni közöttünk, ezért előbb-utóbb mindenki meg fog fertőződni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A kormányfő szerint az emberek egyetlen módon tudják védeni saját magukat, ez pedig a vakcina, ezért Orbán Viktor mindenkit arra kért, hogy vegyék fel az oltást.

A mutánsokat illetően a miniszterelnök elmondta, hogy az indiai változattal kapcsolatban az a szakmai álláspont, hogy a Magyarországon használt összes oltóanyag alkalmas arra, hogy megvédjék az embereket.



Júliusban lesz uniós egységes igazolvány



Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, nekünk már egy napi lehetőség az utazás. Magyarország egymás után köti a kétoldalú megállapodásokat, ami szabaddá teszi a mozgást. A nyugati világ még ki sem nyitott: nincs védettségi igazolványuk, maszkban járnak, kijárási korlátozás van érvényben.

„Nyugaton még nem értek oda, ahol mi vagyunk" - mondta a kormányfő.



Orbán Viktor elmondta, hogy várhatóan csak júliusban lesz uniós egységes igazolvány.

„Nincs olyan ország amely elzárná magát a turisták előtt" - mondta.

„Engem is kínai vakcinával oltottak be, és mégis utazhatok" - tette hozzá.



Úgy tűnik leszorítottuk a földre a vírust

Jelenleg a védekezésről állunk át a gazdaság újraindítására. Amikor a járvány csúcsra járt, akkor a védekezés volt a fontos. Nemcsak az egészségügyben, de a gazdaságban is.

„Most úgy tűnik leszorítottuk a földre a vírust. így most jött el az idő, hogy újraindítsuk a gazdaságot". Hozzátette, mindenkit megviselt a járvány, sokan otthon maradtak, megváltozott a munka jellegük, elvesztették az állásukat, ezáltal „a vállalkozóknak is vissza kell nyerniük a vállalkozó kedvüket".

Az év második fele az újraindításról szól majd, ehhez igazítják a jövő évi költségvetést is - magyarázta.



Éjszakai puhítás az EU-csúcson

A kormányfő kérdésre válaszolva elmondta, az EU-s csúcson sokszor éjszakába nyúlóan tárgyalnak, aminek pontos okát nem tudni, talán a kifárasztásra megy, ami miatt nagyobb kompromisszum hajlamra számítanak.

A klímavédelmet mindenki fontosnak tartja, de a mindenki különböző startról indul:

vannak gazdag, és szegény országok, így mások a célok.

Magyarországon évekig küzdöttünk, hogy leszorítsuk a rezsit. Most nem emelhetünk adót.

Mi azt valljuk, hogy fizessenek a klímarombolók, a nagy cégek. Másfél hónap múlva jön elő a 12 pontos klímatervezet, és akkor kezdődik meg a vita.

A következő 2-3 év a klímavédelemről fog szólni, és rezsiharcot is kell vívnunk, hogy megvédjük a magyarok érdekeit.



Szövetséges lehet a spanyol VOX párt

Magyarországra látogatott Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke, parlamenti képviselő, akit csütörtök fogadott a Karmelita kolostorban.

- Európai ügyekről beszéltünk, két fő témáról, a klímavédelemről és a migrációról. Abban egyetértettünk, hogy Magyarország klímabajnoknak számít, de azt is megbeszéltük, hogy míg egykor ők is ingatták a fejüket a kerítés megépítésére, most háromszor magasabb a kerítésük, mint nekünk.

Ők is a gyerekeikre akarják hagyni az országukat, nem pedig a bevándorlókra.

Brit-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolat

Boris Johnsonnal és a britekkel régen sok dologban értettünk egyet, mióta elmentek, nehezebb is lett a helyzetünk.

A brit tárgyalásairól azt mondta, rossz, hogy a britek távoztak az unióból, mivel sok kérdésben egyetértettek. Orbán Viktor közölte, hogy Európából nem mentek ki, csak az unióból. Egy brit-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatot kell kialakítani.

Kitörölhetetlen „vakuélmény"

Az őszödi beszéd nem felejthető el, egy „vakuélmény", mert mindig emlékezni fogunk rá.

- Mindig megdöbben az ember, nemcsak azért mert fájdalmas, hanem aki miatt ez történt még mindig ott van a politikában. Még nekem is mellbevágó élmény - mondta.

Jelenleg is Gyurcsány a főnök, egy ilyen beszéd után, és nemcsak arról beszélünk, hogy itt van, hanem ugyanezzel az emberrel harcolok, mert Gyurcsány a főnök.

A főpolgármester háta mögött újjáalakult a Gyurcsány-kormány, ez egy különleges jelensége a magyar politikának.

​

- Nem kell félteni a fiatalokat, megvan a magukhoz való eszük, ha valami érdekli, akkor utána tudnak menni. Mi szülők pedig azért vagyunk, hogy elmondjuk nekik, hogy mi történt 15 éve. '56-ról sem tanítottak az iskolában, mégis mindent tudtunk - hangsúlyozta.