Orbán Viktor: jövőre visszakapják az adójukat a gyermekes családok

A magyar kormány nem szenved ötlethiányban. Innovatív gondolatok termelésében élen járunk. Az én feladatom, pedig, hogy ezeket a gondolatokat, összefogjam és valamilyen formába megvalósítsuk - kezdte Orbán Viktor miniszterelnök.

Kiemelte, hogy hat százalékos GDP növekedésről is beszélt Matolcsy György.

Orbán Viktor szerint el kell kerülni a poszt-covid szindrómákat a gazdaságban is, nemcsak az egészségügyben. Ennek egyik megoldása a teljes foglalkoztatottság, a hitelmoratúrium meghosszabbítása. A kormány meg igyekszik a bankokkal, hogy egy óvatos, lépcsőzetes kivezetése történjen meg a moratóriumnak.

Van egy forgatókönyvünk az újraindításhoz, a költségezési hiány kifizetésére, ennek értelmében 2022-ben 7 százalékra szeretnék csökkenteni azt.

Meg fog indulni egy óvatos kamatemelési ciklus. A költségvetésben módot kell teremteni arra, hogy a kis és középvállalkozásokat érintő kamatemelés túléléséhez támogatást kapjanak.

Ha teljes foglalkoztatást akarunk, akkor a kis és középvállalkozások is sok embert kell foglalkoztassanak, ehhez viszont megfelelőeszközöket nyújtani a vállalkozásoknak. Másképp nem lehet teljes foglalkoztatásról beszélni.

A magyar kormány horizontján a 200 ezer forintos minimálbér lebeg. Viszont tudják, hogy ezt egyik napról a másikra nem lehet megvalósítani, mivel jelen esetben a kis és középvállalkozások nem tudják kifizetni, így elbocsátják az alkalmazottaikat, és akkor megint nem lehet teljes foglalkoztatásról beszélni. És jelenleg a kormány számára a teljes foglalkoztatás a legfontosabb.

Amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy egy gazdaságot kell újraindítani, különböző axiómákat szem előtt kell tartani.

Az egyik ilyen axióma, hogy a gazdaság újraindítása nem lehet politikai jellegű. Az újraindításhoz összefogásra és egyetértésre van szükség.

Egy másik fontos axióma, hogy egy gazdaság újraindításnál nem lehet választási költségvetést tervezni.

Elmondta, azt hitte már látott mindenféle válságot, vörös iszap válságot, deviza válságot, migrációs válságot, háborús válságot. Azonban a mosatni helyzet teljesen új, egy világválság okozta helyzetre senki nem volt felkészülve. Az előző válságokban szerzett tapasztalatok nem haszontalanak, de nem teljes érvényűek.

Fontos, hogy a járvány legrosszabb periódusa idején sem volt olyan ágazat, ami teljesen csődöt mondott volna. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar egészségügy példásan helytállt, sok esetben hatékonyabban, mint más európai országban.

A tanárok is helytálltak, akkor is, amikor digitális oktatásra kellett átállni.

A családok is helytálltak, nem csődöltek be, még akkor is, amikor az egyik szülő otthon kellett maradjon, főleg a digitális oktatás idején, hiszen ez a tanítási módszer nem jelentett biztonságos gyerekfelügyeletet.

Ezek a tapasztalatok reménnyel töltenek el.

A foglalkoztatottak száma jelenleg négymillió fölött van, az előző évhez képest csupán 50 ezer állás szűnt meg. A kormány viszont továbbra is tartja azt a vállalását, hogy annyi munkahelyet teremt, amennyit a vírus tönkretett. Sőt már arra vállalkoznak, hogy kétszer annyi munkahelyet fognak létrehozni.

Lezárult a gazdaság megvédése, most a gazdaság újraindításának szakasza következik. Ehhez is kellenek majd operatív törzsek, hogy az újraindítás zökkenőmentes legyen, és minden társadalmi csoport számára előnyös legyen.

A gazdasági újraindítás nem lehet normatív, azokat a csoportokat kell előnybe készíteni, amelyek a legtöbbet szenvedtek, illetve azokat, amelyek a legtöbbet tudják nyújtani ahhoz, hogy a gazdaság minél hamarabb újrainduljon, kilábaljon válságból.

Éppen ezért két operatív törzset alakítottak meg, az egyik gazdasági élet újraontásáért felelős operatív törzs, amelyet Szijjártó Péter fog vezetni, illetve lesz egy társadalmi élet újraindításáért felelős operatív törzs Novák Katalin vezetésével.

Az alacsony vállalati adó azért fontos, mert tényleges beruházásokat hoz az országba. Ez pedig fontos a munkahelyteremtés szempontjából.

Az egymillió dolláros kérdés, hogy milyen lesz a magyar és a világ gazdasága a járvány, a válság után. Erre kimerítő és érdemleges választ senki sem tud válaszolni. Egy viszont biztos, hogy változások lesznek, úgy a világ mint az uniós gazdaság változni fog. Ezekhez a változásokhoz pedig a magyar gazdaságnak is változnia kell.

Úgy gondolja a járvány után minden ország arra fog törekedni, hogy egy olyan biztonságos gazdaságot hozzanak létre, amelyet egy járvány nem tud tönkretenni. Ehhez az országoknak önellátónak kell lennie több gazdasági ágazatban is. Biztos, hogy önellátónak kell lennie egy országnak egészségügyi berendezések, gyógyszerek és vakcina gyártás területén is.

Ha biztonságos gazdaságról beszélünk fontosak a külkapcsolatok is. Magyarország számára fontos, hogy ne csak a nyugati gazdaságra, hanem a keleti is, hiszen egyre többen mondják azt, hogy a világ gazdasága, tudása elfog tolódni keletre, keleten lesz a pénz. A fiatalokat sem zárhatják el attól a lehetőségtől, hogy keletei kapcsolatokat építsenek ki.

Budapest turisztikai ipara jelenleg 92 százalékban a turistákra van berendezkedve. Ez a jövőben nem lesz megengedhető. Éppen ezért egy turisztikai szemléletváltást kell bevezetni Budapesten, és a turisztikai iparág a vidéki magyarokra is építenie kell, a vidéki magyarok számára is lehetőséget kell biztosítsanak.

Fontos, hogy nem a szocializmus idejébe akarnak visszamenni, nem azt szeretnék, hogy egy ember az első munkahelyéről menjen nyugdíjba. Lehetősége lesz váltani, mivel annyi munkahelyemet szeretnének teremteni, hogy egy munkahelyváltás semmi gondot ne okozzon.

Ugyanakkor arra is törekednek a következő hét évben, az uniós források felhasználásával, hogy kiegyesítsék az ország gazdaságát. El szeretnék érni, hogy a vidéki régiókba is fejlődjön a gazdaság és az embereknek ne kelljen költözniük azért, hogy munkahelyet találjanak.

A családok bár túlélték a válságot, azonban sokakat negatívan érintett a válság, és fel kellett éljék a tartalékaikat. Éppen ezért a szerdai kormányülésen javaslatot fog tenni a kormányfő arra, hogy ha sikerül elérni az 5,5 GDP növekedést, az átlagjövedelem után befizetett szja-t a gyermeket nevelő szülőknek adják vissza.

Mindez 550-580 milliárd forintot jelent.