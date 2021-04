Orbán: napokon belül meglesz a 2,5 milliomodik beoltott

Orbán Viktor miniszterelnök húsvétvasárnap reggel meglátogatta a Hungaropharma X. kerületi telephelyét, ahonnan minden hajnalban elindulnak a vakcinaszállítmányok az oltópontokra - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.



A miniszterelnök a helyszínen készült videójában , amely a közösségi oldalán látható, elmondta: az oltásnál mindig az ápolónőkre és orvosokra gondolunk, pedig kellene gondolnunk a rakodómunkásokra, pilótákra, sofőrökre, anyagkiadókra is, hiszen az ő munkájukkal kezdődhet meg az oltás.



"Ezt a munkát minden hajnalban elvégzik. Ma is így van, és jó esélyünk van arra, hogy ha holnap és holnapután is rendben mennek a dolgok, akkor a húsvét utáni első-második napon meglesz a 2,5 milliomodik beoltott" - fogalmazott Orbán Viktor.