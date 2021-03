Orbán: nagy bajban lennénk, ha nem rendeltünk volna kínai és orosz vakcinákat

Brüsszel elszúrta a vakcinabeszerzéseket, és ha Magyarország nem rendelt volna keletről is oltást, akkor most nagyon nagy bajban lennénk - mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.





Orbán Viktor az oltottsági adatokat összehasonlítva elmondta: miközben Izraelben jóval előrébb vannak az oltásban, mindjárt végeznek, és az Európai Uniót elhagyó britek is 30-40 százalék körül állnak, addig az EU-s országokban az átlag 6,8 százalék.

"Ez jól mutatja, hogy valami nincs rendben, és ez nem politikai kérdés, vádaskodás, nem az uniós vagy brüsszeli bürokraták iránt érzett ellenszenv, hanem ténykérdés. Ez a helyzet, elszúrták." - fogalmazott a miniszterelnök, aki szerin hétről hétre derül ki, hogy a szállítmányok, amiket lekötöttek, megrendeltek, nem érkeznek meg vagy nem annyi érkezik.Azt, hogy öt uniós tagállam - Ausztria, Csehország, Szlovénia, Bulgária és Lettország - EU-csúcsot hívna össze a vakcinaelosztás miatt, a magyar kormányfő úgy értékelte: osztja az osztrák kancellár véleményét. "Valami nem stimmel" - mondta, jelezve, az volt a megállapodás hogy lakosságarányosan fogják a vakcinákat szétosztani, de nem ezt tapasztalják, hiszen van olyan ország, amely többet kap, van, amelyik kevesebbet.Hangsúlyozta: ha Magyarország nem rendelt volna 3,5 millió keleti - orosz és kínai - vakcinát, amivel már 500 ezer embert be is oltottak, akkor most "nagy bajban lennénk".