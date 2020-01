Orbán: a Soros-hálózat szervezi a migrációt a Balkánon

A Soros-hálózat emberei szervezik a migrációt az egész Balkánon - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Úgy fogalmazott: a Soros által finanszírozott szervezetek gyakorlatilag "migrációs tanácsadást" folytatnak.



Soros György politikai befolyást akar szerezni, ő a világ első számú oligarchája, "maffiaszerű, fedett hálózati módszerekkel finanszíroz NGO-nak mondott civil szervezeteket, csoportokat, aktivistákat", és politikusokat vásárol meg - mondta.



A viták mögött is az áll, hogy míg "a Soros által finanszírozott bérpolitikusok" a migráció mellett vannak, addig Magyarország ellene - jelentette ki.



A keddi röszkei határáttörési kísérletről a miniszterelnök kifejtette: akik átjöttek Magyarországon, azokat a rendőrség elfogta, és a "jogi határzár" alkalmazásával már bíróság elé is állították őket, sőt ítéletek is születtek, és ki is fogják őket toloncolni az országból.



A Röszkén készült felvételeken is az látszik - folytatta -, hogy nők és gyermekek nem voltak a migránsok között, csak katonakorú, jó fizikai állapotban lévő, felszereléssel rendelkező férfiak, akiket "nem a szél fújt ide".



A migrációs helyzetet Orbán Viktor úgy kommentálta: nő a nyomás a déli határsávnál, a védekezés is egyre nehezebb, ezért megkétszerezték a határnál szolgáló katonák számát.



Úgy értékelt: a határvédelem és a migrációval szembeni fellépés a legfontosabb európai és magyar ügy ma is.



Közölte továbbá, most azért küzd, hogy a készülő EU-s költségvetésből ne a közös európai határvédelemre költsenek, hanem inkább adják a pénzt a tagállamoknak.



Az EU eddig "zsebpénznek sem nevezhető" forrást adott Magyarországnak a határvédelemre, pedig az elvégzett munka az osztrákoknál is kamatozik, a bajoroknak is "mi vagyunk a várkapitányai", sőt egész Németországot Magyarország védi meg a délről érkező illegális bevándorlással szemben - mondta.