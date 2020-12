Oltóanyag még nincs, de a lakosság hamarosan jelezheti az igényét

Egyelőre nincs oltásra alkalmas, koronavírus elleni vakcina Magyarországon, de a lakossági igények jelzésére hamarosan elindul a vakcinainfo.gov.hu honlap - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte: a lakossági igényfelmérés információkkal szolgál az oltóhelyek pontos megtervezéséhez. "Sokféle forgatókönyvünk van attól is függően, milyen típusú vakcina érkezik az országba" - hangoztatta.



Kijelentette: ha az oltóanyag korlátozott számban áll rendelkezésre, sorrendet állítanak fel, első körben az egészségügyi ellátórendszerben dolgozókat, a védekezés első vonalának résztvevőit, utána a krónikus betegeket oltják be.



A hivatásrendi tesztelésekről elmondta, hogy az e körben elvégzett 181 506 tesztszámot most vezetik át a hivatalos adatbázisba, így az összesített mintavételi adatszám nőni fog.



Így összesen 1 835 286 az eddig Magyarországon elvégzett tesztek száma, ezek egy része laboratóriumi PCR-teszt, egy része pedig a már a hetek óta alkalmazott antigéngyorsteszt - ismertette.



Müller Cecília beszámolt arról is, hogy 64 802 ember gyógyult már fel a fertőzésből. Ezzel kapcsolatban arra kérte az egészségügyi szolgáltatókat, hogy a gyógyult betegeiket vezessék ki a rendszerből. Jelenleg az eddig igazolt pozitív esetek száma 221 073. Az elmúlt napon 3951 új koronavírus-beteget regisztráltak, 154-en elhunytak a betegség szövődményeiben. A legfiatalabb közülük 27, a legidősebb 98 éves volt.

Az egészségügyi intézmények terhelése változatlanul nagy, jelenleg 7884 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, lélegeztetőgépen 662-en vannak - ismertette.



Beszélt arról is, hogy újabb és újabb tesztfajták jelennek meg a piacon, ilyenek azok a gyorstesztek is, amelyek képesek megkülönböztetni az influenzavírust a koronavírustól, valamint a különböző influenzavírusokat is el tudják különíteni. "Ezek csak információk számunkra, ezeket a teszteket is összehasonlító vizsgálatoknak kell alávetnünk, hogy lássuk, megbízhatóak-e" - tette hozzá.



A múlt héten (48. hét) elvégzett szennyvízminta-elemzésekről elmondta, Miskolcon csökkent, Békéscsabán, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Salgótarjánban az előző héthez képest nem változott, míg Szombathelyen nőtt a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége.



A karácsonyi ünnepeket megelőző jótékonysági ruha-, játék- és élelmiszergyűjtő akciókkal kapcsolatban elmondta: a járványügyi szabályok ott is kötelezőek. A gyűjtőponton a segítők viseljenek kesztyűt, azt levéve pedig mossák meg vagy fertőtlenítsék a kezüket. Az adományokat szétosztás előtt érdemes 48 óráig tárolni, mert ez idő alatt a rajtuk lévő vírus elpusztul - hívta fel a figyelmet a tisztifőorvos.