Nézze meg, milyen lesz az idő hétvégén!

Pénteken még többfelé várható eső és viharos szél, de október utolsó hétvégéjén ismét többórás napsütés és 20 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklet várható, szórványosan előforduló záporral, szitálással és sokfelé élénk, olykor erős széllel - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken a zárt felhőzet átmenetileg több helyen szakadozottá válik, kevesebb helyen eshet, majd délután az érkező hidegfront mentén is többfelé várható eső, zápor, sőt zivatar is. Késő délutántól nyugat felől határozottan csökken a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is. Az északnyugatira forduló szél többfelé viharossá fokozódik, sőt erősen viharos lökések is várhatók.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 24 fok között várható, a legmelegebb a déli határnál lesz.



Szombaton hajnalban pára-, és ködfoltok képződhetnek, majd napközben változóan, időszakosan erősen felhős időre lehet számítani, általában többórás napsütéssel.

Szórványosan előfordulhat eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödhet a déli, délnyugati, illetve átmenetileg a nyugati szél. A minimum-hőmérséklet többnyire 4 és 11, a csúcsérték 15 és 21 fok között alakul.



Vasárnap éjjel többfelé kell számítani pára, köd, rétegfelhőzet kialakulására, amely északkeleten napközben csak lassan oszlik fel, másutt a fátyolfelhők mellett általában többórás napsütés valószínű. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő néhol szitálás, gyenge eső.

A déli, délnyugati szelet sokfelé élénk, a Dunántúlon helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően 4, 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 23 fok között alakul, de az északkeleti határnál hűvösebb is lehet.