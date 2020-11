Nem lassít a járvány, csaknem ötezer új koronavírusos beteget regisztráltak

Van elég kórházi ágy

Hangsúlyozták, hogy Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a most bevezetett védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon.

A védelmi intézkedések a járvány lassítását szolgálják, és ezzel "az egészségügy teljesítőképességét is védjük". Annak érdekében, hogy a növekvő betegszámmal a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, újabb kapacitásnövelő intézkedéseket rendeltek el: a halasztható műtéteket felfüggesztik, bővül az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak száma.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja.

A kormány több fronton is tárgyal a koronavírus elleni vakcináról annak érdekében, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak majd az oltóanyaghoz.

"Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme" - hangsúlyozták. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik - írták.