Napos, szeles időjárásra számíthatunk vasárnap

Ilyen időnk lesz vasárnap.

Vasárnap is szakadozott lesz a felhőzet felettünk, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb napsütés az ország déli felén és a Duna-Tisza közén valószínű, majd az esti órákig mindenütt beborul az ég. Késő estétől az északi megyékben gyenge eső előfordulhat. A kezdetben nagy területen erős északnyugati szél estére délnyugatira fordul, és mérséklődik, majd vasárnap újra többfelé megerősödik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és -1 fok között alakul, de a fagyzugokban hidegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 5 és 12 fok között várható, de az északkeleti határnál pár fokkal hidegebb is lehet.