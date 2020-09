Nagyon durva: rengeteg új fertőzöttet azonosítottak, Baranyában is vannak újabb betegek

459 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 7382 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Baranyában hét új fertőzöttet azonosítottak.

Elhunyt egy 82 éves krónikus beteg, az elhunytak száma így 621 főre emelkedett, 3944-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 2817 fő. Az aktív fertőzöttek 44%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 120 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen.

Baranyában egy nap alatt hét új fertőzöttet azonosítottak, számuk a járvány kezdete óta 118.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. A kormány mai ülésén ismét értékeli a járványügyi helyzetet.

A vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszély a magyar emberek egészségére és munkájára, ezért ismét szigorodtak a külföldről való beutazás feltétételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését.