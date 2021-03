Müller Cecília: aki válogat a vakcinák között, heteket, sőt, hónapokat is veszíthet

Az operatív törzs napi tájékoztatóján Müller Cecília elmondta, eddig 685 247 fő kapott oltást Magyarországon, így Európában Málta és Dánia után Magyarország következik az átoltottsági listán. Hozzátette, az aki válogat a vakcinák között, heteket sőt akár hónapokat is veszíthet.

A koronavírus-járvány harmadik hullámára tekintettel - a magyar állampolgárok életének és egészségének megóvása érdekében - a kormány március 15-én 24 óráig meghosszabbította az ország schengeni belső határszakaszán ideiglenesen bevezetett határforgalom-ellenőrzést és határőrizeti feladatokat - közölte a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a testület hétfői online sajtótájékoztatóján.

Kiss Róbert elmondta, immár hat hónapja állították vissza ideiglenesen a határellenőrzést és ezen időszak alatt nemzetközi tranzitálási céllal összesen 627 438 járműszerelvény lépett be az ország területére, ezek közül 478 027 tehergépkocsi magyarországi úti céllal.

Az alezredes kiemelte, hogy az egyik legjelentősebb forgalmú osztrák határátkelőnél, Hegyeshalom autópálya átkelőhelyen szeptember elseje óta 146 544 tehergépjárművet léptettek be az országba, ezek közül 98 906 érkezett Magyarországra. A másik legnagyobb forgalmú a szlovák határszakaszon a Rajka autópálya határátkelőhely, ahol 285 884 jármű belépését biztosították.

Az elmúlt időszakban a koronavírus járványt kihasználó csalók is megjelentek, a vírus első hullámában a maszkot árusító csalók mellett megjelentek a csodagyógyszereket kínálók is. A vakcina megjelenésével profilt váltottak, és pénz ellenében vakcinákat akarnak értékesíteni. Kiss Róbert még egyszer felhívta az emberek figyelmét, hogy vakcinákkal csak az állam rendelkezik, magánkézben azok nem találhatók meg, így akik vakcinákat árulnak, azok mind csalók.

Kiss Róbert kiemelte: az elmúlt 24 órában 618 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem, vagy pedig nem megfelelően viselték a maszkot. A kijárási tilalom megszegése miatt több mint 600 személlyel szemben intézkedtek az elmúlt hétvégén. 12 394 hatósági házi karantént rendeltek el, és 30 782 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

Müller Cecília országos tiszti főorvos hangsúlyozta: világszerte tombol a járvány, 114 millió fertőzöttet regisztráltak eddig a világon. Európa több országában is az egészségügyi intézmények elérték kapacitásuk felső határát.

A vírus variánsai miatt ismét emelkedni kezdett a fertőzöttek száma hazánkban is. 4 326 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 432 925 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 058 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 322 956 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 94 911 főre emelkedett. 5 679 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 537-en vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 685 247 fő kapott oltást Magyarországon, közülük 251 691 fő már a második oltását is megkapta. A háziorvosok továbbra is végzik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával - tette hozzá Müller Cecília.

Málta és Dánia után Magyarország következik az átoltottsági listán. Az ország lakosságának 6,7 százalékát sikerült eddig beoltani.

Müller Cecília hangsúlyozta, az, aki válogat a vakcinák között, heteket sőt akár hónapokat is veszíthet, hiszen nem tudhatják, hogy mikor érkezik abból az oltóanyagból, amellyel be szeretne oltani magát.

Az operatív törzs és az oltási munkacsoport módosította az oltási stratégiát, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az első oltását. Az oltási stratégia módosításával azt szeretnék elérni, hogy minél többen kaphassák meg az első vakcinát, hiszen a kutatások bebizonyították, hogy már az első vakcina beadásával 65 százalékra nő a védettségi. Ennek érdekében a továbbiakban a Pfizer vakcinájából a második adagot 35 nappal később fogják beoltani, míg az Astrazeneca második vakcináját 12 héttel az első oltóanyag beadása után fogják beoltani.

Jó hírként elmondta, hogy a Janzen vakcinát Amerikában már engedélyezték. Ugyanakkor kezdeményezték ennek engedélyeztetését Európában is, március közepére ígéri az Európai Gyógyszerügynökség e vakcina engedélyezését. Azt is elmondta, ebből a vakcinából, csak egyet kell beadni, ellentétben a többi piacon lévő vakcinával szemben.

A Janzen vakcinája hasonló technikával készült, mint a Szpuntik V vakcina, ez is egy vektor vakcina.



Az új oltási protokoll március elsejétől lép érvénybe, aki már megkapta az első vakcináját, azokra még nem érvényes az új protokoll. Akik március elseje előtt kapták meg a vakcinát, azok a már kijelölt időpontban kell jelentkezzenek a második vakcina beadására - válaszolt egy kérdésre Müller Cecília.