Melegszik az idő, vasárnap már 22 fok is lehet

A hétvégén is folytatódik a változékony időjárás: szélre, csapadékra, napsütésre is számítani kell. Emellett melegszik az idő, vasárnap helyenként már 20 foknál is melegebb lesz - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken, március 15-én reggel, délelőtt keleten is csökken a felhőzet, majd a déli óráktól nyugat felől ismét felhősödni kezd az ég, de néhány órára mindenhol kisüt majd a nap.

Délelőtt elsősorban a keleti megyékben, napközben helyenként valószínű eső, záporeső, majd késő délutántól, estétől északnyugat felől egy újabb csapadéksáv érkezik.

A szél nagy területen erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lesz, majd délután mérséklődik a légmozgás.

A leghidegebb órákban 0-6 fok lesz. Napközben 9-15 fokig melegszik fel a levegő.



Szombaton kezdetben szórványosan, délután már csak helyenként valószínű eső, zápor. Délnyugaton időnként megélénkül, másutt többfelé megerősödik a szél.

A minimumhőmérséklet 2 és 8 fok, a maximumhőmérséklet 10 és 16 fok között várható.



Vasárnap is nagy területen lesz erős a szél, de emellett napos idő várható, csapadék nem lesz.

A legalacsonyabb hőmérséklet 1 és 7, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.