Maradnak az alacsony energiaárak Magyarországon

A kormány a rezsicsökkentés részévé tette az üzemanyagok árának 480 forinton történő befagyasztását, és hiába támadja a rezsicsökkentést a baloldal és Brüsszel, a kormány megvédi a rezsicsökkentés vívmányát - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Hollik István kiemelte: Európában súlyos energia- és rezsiválság lépett fel, az energiaárak robbanásszerűen nőttek, a magyar kormány úgy döntött, megvédi a rezsicsökkentést. Ennek köszönhetően Magyarországon - egyedül az Európai Unióban - nem növekednek a rezsiárak. Ezt kellett kiegészíteni a héten azzal, hogy a rezsicsökkentés része lett az üzemanyagok árának befagyasztása 480 forinton - mondta.



Megjegyezte: Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje pedig világossá tette, mi a baloldal energiapolitikája, "a piaci árakat rá kell engedni a magyar emberekre", úgy kell energiahatékonynak lenni, hogy az emberek kevesebbet fogyasztanak.

Márki-Zay Péter a benzinárral kapcsolatban egyértelművé tette, hogy semmilyen szociális komponenst nem tud elfogadni, ha rajtuk múlt volna, a jövő héten a benzinár nem csökkenne 480 forintra - tette hozzá Hollik István.A szóvivő kiemelte: ez ismerős, hiszen a baloldal 2010 előtt is ezt képviselte. A piaci árakat ráengedni a magyar emberekre úgy, hogy az energiamultik nyerészkedni tudjanak, közben a kormányfők - Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon is - "széttették a kezüket".Hollik István szerint a rezsicsökkentés az elmúlt öt évben bebizonyította, hogy "a hatósági árazás működik". Kiemelte: az energiaválság közepette a legfontosabb, hogy megvédjék a rezsicsökkentést, akkor is, ha azt támadja a baloldal és Brüsszel is.A Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a rezsicsökkentés nem csak az árakat tartotta kordában, hanem biztonságot és kiszámíthatóságot is nyújt a magyar energiafogyasztóknak, a vállalkozásoknak és a családoknak egyaránt. A magyar energiapolitika pillérei a paksi atomerőmű, a hosszútávú gázmegállapodás Oroszországgal, az ország energiaellátása biztosított - tette hozzá.A budapesti városháza értékesítésével kapcsolatos hírekre reagálva azt mondta, Karácsony Gergely főpolgármesternek őszintén kellene beszélnie a kérdésről, tiszta vizet kellene önteni a pohárba, mert "számos kérdés felmerül" az ügyben és nem tartja helyesnek, hogy a főpolgármester nem válaszol a kérdésekre. Mindenkinek az az érdeke, hogy tisztán lássunk ebben az ügyben - emelte ki. Úgy vélte, "közröhej tárgya lehet", hogy a történtek után a vagyonkezelőt fegyelmiben részesítette a főpolgármester és ezzel "elintézettnek tartja az ügyet". "Szerintünk ez az ügy egy fegyelmivel nincs elintézve" - szögezte le.A szóvivőt azzal kapcsolatban is kérdezték, hogy a Fidesz vasárnap tartja tisztújító kongresszusát. Hollik István ezzel kapcsolatban kiemelte: 2010-ben egy "romba döntött és csőd szélére juttatott országot" örököltek a baloldaltól, az elmúlt 11 évben azonban az ország talpra állt "és előre megy".Az elmúlt 11 évben visszaszorítottuk a munkanélküliséget, a minimálbér közel a háromszorosára nőtt, megvédtük az embereket a migrációtól és levertük a rezsiárakat is - sorolta. Hozzátette: "a Fidesz-kongresszus tehát arról szól, hogy készen állunk folytatni azt a több mint egy évtizedes országépítő munkát, ami alapján ma Magyarország egyértelműen jobb helyzetben van, mint volt 2010-ben". Hollik István szerint a számok is azt igazolják, hogy a rendszerváltás óta nem volt Magyarországnak olyan sikeres tíz éve, mint a mögöttünk hagyott.Hollik István elmondta azt is, 800 településről 1500 küldött érkezik a kongresszusra, ami azt is jelenti, hogy ma Európa legerősebb, legszervezettebb jobboldali pártja a Fidesz, a Fidesz-KDNP pedig olyan szilárd pártszövetség, amely garantálja a kormányzati stabilitást. Kiemelte: a válságok korát éljük, a kihívásokra csak a stabil nemzeti kormányok tudnak választ adni. Ez ma Magyarországon megadatott - fogalmazott.Hollik István hangsúlyozta: a Fidesz kongresszusán csak oltottak vehetnek részt és minden járványügyi szabályt betartanak.