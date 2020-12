Már az új vasúti és buszos menetrend van érvényben

Vasárnap lépett életbe a MÁV-Start és a Volánbusz 2020/2021-es menetrendje, amely mintegy harminc vasútvonalon és ötven autóbuszos vonalon hoz az utasok számára jól érzékelhető változást - közölte a vasúttársaság szombaton az MTI-vel.



Számos vasútvonalon csúcsidőben az eddiginél is több és gyorsabb vonat közlekedik a pálya- és járműfejlesztések eredményeként, az új autóbusz-menetrend pedig új járatokkal, ütemes közlekedéssel biztosít a korábbinál kedvezőbb, az egyéni közlekedéssel szemben versenyképesebb szolgáltatást - írták. A MÁV és a Volánbusz egységes stratégiai irányítása révén összehangolt vasúti és buszos csatlakozások segítik, hogy az utasok kényelmesebben elérjék úti céljukat - emelték ki.

A december 13-án életbe lépő vasúti és autóbuszos menetrendi fejlesztések az ország szinte minden térségét érintik. Kelet-Magyarországon például több fővonalon bővül az InterCity-hálózat, Zemplén és Borsod térsége új, kétóránkénti közvetlen kapcsolatokkal kerül közelebb a fővároshoz.Budapest és Békéscsaba között óránként elérhető lesz az InterCity-szolgáltatás, késő este pedig egy új InterCity is indul a fővárosból Békéscsabára.Ózd, valamint Sárospatak és Miskolc között is versenyképessé válik a vasúti közlekedés a párhuzamos főutakon elérhető menetidőkkel.Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is több új járatot indít a Volánbusz, Szerencset, Erdőbényét, Olaszliszkát, Sárospatakot, Sátoraljaújhelyt, Putnokot, Hétet és Sajónémetit érinti a változás.Tiszaújváros és Polgár irányából az autóbusz és vasúti közlekedés menetrendjének összehangolása révén lehet gyorsabban és gyakrabban Budapestre utazni.Szeged és Makó között minden nap minimum 30 percenként indulnak autóbuszok, csúcsidőben rövidül a menetidő, mivel a reggeli és délutáni időszakban az M43-as autópályán is járnak majd autóbuszjáratok.Budapest és Eger között az októberben bevezetett óránkénti InterRégió vonatközlekedéshez hangolja járatait a Volánbusz, így átlagosan félóránként indul vonat vagy busz a két város között.Kecskemét és Hetényegyháza között munkanapokon kilenc pár vonattal bővül a kínálat.A hatvani vasútvonal felújításának eredményeképpen Budapest és Gödöllő között egész nap, hétvégén is félóránként indulnak személyvonatok.Az Érd alsó és Budapest-Kelenföld szakaszon tízpercenként járnak a vonatok a reggeli csúcsórában.Székesfehérvár és Siófok között ütemes menetrend szerint, egész nap kétóránként közlekednek a személyvonatok.A Dunántúlon a nagyvárosok közötti közlekedést, valamint a Balaton elérését az új Helikon InterRégió vonatok jelentősen javítják, amelyek Győr-Celldömölk-Keszthely-Fonyód-Kaposvár útvonalon egész nap kétóránként közlekednek.Zalaegerszeg és Keszthely között hajnaltól késő estig óránként, csúcsidőben félóránként közlekednek az autóbuszok.Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben mérföldkőnek nevezte a december 13-ai menetrendváltozást, mert az új menetrend már a MÁV és a Volánbusz egységes stratégiai irányítása által elérni kívánt céloknak megfelelően készült.A közúti-vasúti közösségi közlekedési szolgáltatást összehangoltan és fenntartható módon kell biztosítani, úgy, hogy az vonzóbbá és versenyképesebbé váljon. Az integráció célja egységes menetrend, egységes utastájékoztatás, egységes jegyértékesítés megteremtése - fejtette ki.A versenyképes, modern és összehangolt közösségi közlekedés megteremtéséhez a következő években mindenképpen szükségesek a fejlesztések, a járműpark és a pályahálózat felújítása. A végső cél a tarifaközösség megteremtése 2022-re, a megbízhatóbb, kényelmesebb és olcsóbb utazások biztosítása érdekében - hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató.Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte: a Volán-társaságok integrációjának egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy rugalmasabban és racionálisabban szervezhető a helyközi közlekedés. A MÁV-val való szoros együttműködéssel ez tovább folytatódik. A vasútvállalat és a busztársaság más-más területen szolgáltat hatékonyan, ezek az erősségek azonban most összeadódnak.Minden korszerűsítés azt a célt szolgálja, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez - hívta fel a figyelmet.