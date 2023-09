Már a Balaton habjait szelték az új szuperhajók

Újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek a balatoni fejlesztések azzal, hogy kifutottak első útjukra a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) új hajói, amelyek új minőséget hoznak a balatoni közlekedésbe - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken Siófokon az új hajók sajtónyilvános megtekintésén.



Dömötör Csaba kitért arra, hogy a kormány jelentős támogatást nyújtott ehhez a megújuláshoz, amikor 2019-ben döntött a Bahart több mint hatmilliárdos tőkeemeléséről. Ez tette lehetővé a több mint 5 milliárdos beruházást, amelynek révén két új komp és két új katamarán áll szolgálatba hamarosan a tavon - mondta



"Ezzel egy régóta esedékes adósságot törlesztünk, hiszen a mostanáig közlekedő kompok és katamaránok negyven éve működnek itt a Balatonon" - tette hozzá.



Az új hajók javítják a Balaton környékén élők közlekedési lehetőségeit, a turisták számára nagyobb élményt jelentenek, több kerékpárt tudnak szállítani, és rövidül az átkelési idő - mondta az államtitkár. Megjegyezte, hogy várhatóan sokan használják majd az új kompokat, ami mérsékelheti a Balaton körüli autós forgalmat is.



Az új kompok a tervek szerint idén év végéig állhatnak majd forgalomba, a katamaránok pedig a következő hajózási szezon kezdetekor - közölte Dömötör Csaba.



A Komáromban készült, és nyár elején a Dunán, majd a Sió-csatornán a Balatonhoz szétszerelt állapotban eljuttatott hajók közül egy kompot és egy katamaránt már sikerült összeszerelni, de még hátravan a beüzemelés, a hatósági szemlék, és a személyzet betanítása - közölte Veigl Gábor vezérigazgató. Ez csak az egyik apropója a sajtónyilvános eseménynek, a másik, hogy 77 évvel ezelőtt, szeptember 21-én Széchenyi Istvánhoz kötődően indult el az első gőzhajó a tavon, amely a balatoni hajózás napja lett - tette hozzá.



Az új hajókról elmondta: a műszaki megújulás mellett fontos szempont volt az utasigények magasabb szintű kiszolgálása és a férőhelyek számának növelése. A kompon az elmúlt években nagyon dinamikus és folyamatosan emelkedő utasszám volt tapasztalható. Míg 2010-ben 800 ezer utas kelt át Szántód és Tihany között, tavaly már közel 1,4 millió - ismertette. Megjegyezte, a személyhajókra is igaz, hogy növekszik az utazóközönség igénye és száma is. Különösen igaz ez a kerékpárosokra, akiknek csak az idei évben több mint 20 százalékkal növekedett a számuk a személyhajókon - emelte ki.



A vezérigazgató hangsúlyozta, az új hajók műszaki színvonalukban, üzembiztonságukban, környezeti kibocsátásukban, utaskomfortjukban, valamint vezetési technológiában is XXI. századi, színvonalat képviselnek. "Olyan prototípusokról van szó, amelyeket kifejezetten a Balatonra, a Bahartnak építettek, figyelembe véve a Balaton speciális adottságait" - fogalmazott.



Kitért arra is, hogy az új katamaránok elsősorban menetrendi hajóként fognak üzemelni, de fontos szerepet kapnak majd programokban, vagy rendezvények helyszíneként is. Végül reményét fejezte ki, hogy a négy új hajó az első része lesz a Bahart teljes megújulásának, amit majd a rév- és személyhajókikötők megújulása, valamint a cég flottájának további bővítése követhet.



A régi balatoni katamaránok maximális utazósebessége 12-13, a fiatalabbaké 17-18 kilométer/óra, a régi kompoké 12-13, míg az újaké 15-16 kilométer/óra, ezért, de az új járművek befogadókapacitása is nagyobb ezért csökkenhet a várakozási idő a parton - hangzott el a bemutatón.