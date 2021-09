Magyarországra figyel a teljes katolikus világ

Öt kontinens ezerkétszáz millió katolikusa figyel ránk a következő napokban, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.



A bíboros kiemelte: nemcsak a katolikusok figyelmét keltette fel a találkozó, az elmúlt időszakban azt tapasztalta, hogy Magyarországon és a környező országokban is "van egy pozitív, ökumenikus érdeklődés" a kongresszus iránt.



A többi felekezet nem a hitbéli különbséget nézi, hanem azt, hogy "egy nagy keresztény találkozóra van" alkalom Budapesten.



Megjegyezte: a keleti keresztényekkel ráadásul "az eucharisztia tekintetében egyetértünk, tehát közös a hitünk", így "valódi alapja van a közös ünneplésének".



Erdő Péter elmondta: a különböző programokra összesen több mint 200 ezren regisztráltak, de a legfontosabb eseményeken regisztráció nélkül is részt lehet venni. A legnagyobb esemény a záró szentmise, amelyet Ferenc pápa fog vezetni, arra több mint 75 ezer hívő regisztrált, és több csoport jelezte, hogy regisztráció nélkül jön el a misére - tette hozzá.



A bíboros szólt arról is: Ferenc pápa részvételének a záró szentmisén, a statio orbison nagyon erős jelképes üzenete van. Az úgynevezett statiós miséknek régen, például Róma városában az volt a szerepük, hogy bizonyos kiemelt napokon a város templomaiban nem tartottak szentmisét. Csak egy mise volt, amelyet a város püspöke mutatott be, az egész papság és minden hívő azon vett részt. Ezzel fejezték ki, hogy "Krisztus asztala körül valamennyien egyetlen közösséget alkotunk" - magyarázta.



A világra szóló statio orbis, amelyet a pápa vezet, láthatóan és erősen jelképezi és élményszerűvé teszi az egyház összetartozását - tette hozzá Erdő Péter.



Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus vasárnap délután kezdődik Budapeten. A katolikus világesemény záró szentmiséjét jövő vasárnap, szeptember 12-én Ferenc pápa mutatja be a Hősök terén.



Magyarország 1938 után másodszor ad otthont a rendezvénynek. Az eredetileg 2020-ra tervezett kongresszust a koronavírus-járvány miatt kellett elhalasztani egy évvel.



Az előadásokat, szentmiséket, szentségimádásokat, körmenetet és számos más lelki és kulturális programot felvonultató világesemény célja az eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítése.