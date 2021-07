Magyarországon is elérhető az uniós oltási igazolás - Mutatjuk, hogy juthat hozzá

Magyarország, miután elsőként vezette be a védettségi igazolványt és az oltást igazoló applikációt, július elsején bevezeti az uniós védettségi igazolást is. Az angol-magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető.

Az uniós Covid-igazolás az egész unióban egységes vizuális megjelenésű, kétnyelvű, digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető, QR-kóddal van ellátva. Az igazolás nem minősül útiokmánynak és nem kerül hivatalból kiállításra és sem megküldésre. Az igazolást az uniós tagállamok nemzeti hatáskörben adják ki, érvényessége az összes uniós tagországra kiterjed, teljes körű alkalmazása 2021. július 1-jén lép életbe. Hazánk július 1-jétől a többi tagállamhoz hasonlóan szabad beutazást biztosít az uniós COVID-igazolással érkező külföldieknek.

Töltse le digitálisan! ( EESZT mobilapplikáció)

Az igazolást legegyszerűbb elektronikus változatban letölteni Kérjük az Európai Unión belül utazni szándékozókat, hogy lehetőleg ezt a módszert válasszák, így elkerülhetik a személyes ügyintézést. Az EU kompatibilis elektronikus igazolás július 1-jétől a Magyarországon már május eleje óta működő mobilapplikáción keresztül is letölthető. A mobilalkalmazás neve: EESZT Lakossági (Apple/App Store), vagy EESZT alkalmazás (Google Play áruház). Az applikáció ügyfélkapus bejelentkezési adatokkal használható.

A mobil applikációk EU kompatibilis változatainak elérhetőségét az eeszt.gov.hu portálon tesszük közzé. A jelenleg használt magyar jogszabályoknak megfelelő verziót le kell cserélni az új, EU-s jogszabályoknak megfelelő verzióra, ha azok megjelennek az alkalmazásáruházakban.

Nyomtassa ki magának otthon!

Ugyancsak egyszerű módszer, ha az utazó az igazolást saját maga kinyomtatja. Az igazolást TAJ azonosítóval rendelkezők az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) Lakossági Portálján (https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal) keresztül ügyfélkapus hozzáférésükkel bejelentkezve is letölthetik és kinyomtathatják.

Kormányablakokban és a háziorvosnál is beszerezhető

Emellett az igazolást papíralapon a kormányablakokban valamint a háziorvosoknál lehet díjmentesen igényelni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablakokban akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet ügyet intézni. Az igazolvány kiállítása a kérelem után azonnal megtörténik. A kormányablakoknál az uniós digitális COVID oltási, teszt- és felgyógyulási igazolás igénylésre van lehetőség, melyek az igénylést követően PDF formátumban letölthetők és nyomtathatók. A papíron kiállított igazolványok pecsét és aláírás nélküli érvényesek, mivel hitelességüket a rajtuk lévő QR-kód biztosítja.

Mindenképpen tájékozódjon a célország beutazási szabályairól!

Abban az esetben, ha valakinek nincsen utazási szándéka uniós országba, akkor egyáltalán nem szükséges beszereznie a fent említett igazolást. Az utazni vágyóknak azt javasoljuk, hogy az igazolás ellenére az utazás előtt mindenképpen a tájékozódjanak a célország által megszabott aktuális beutazási feltételekről. A tagállamok ugyanis saját hatáskörben speciális beutazási szabályokat határozhatnak meg és nemzeti hatáskörben döntik el azt is, hogy mely vakcinát fogadják el. A célországban érvényben lévő esetleges speciális beutazási szabályokról a www.konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon megtalálnak minden információt.

Ki jogosult EU Covid igazolásra?

Az Európai Unió által megszabott szabályok alapján, az uniós Covid-igazolás három különféle módon igazolja a védettséget. Az igazolás annak állítható ki,

1. aki megkapta az oltást - oltási igazolás

Legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem telt el. Az oltási igazolvány érvényessége 1 év. Figyelem! A fogadó ország határozza meg, hogy mely vakcinákat fogadja el az oltás igazolására. Minden beoltott személy kaphat oltási bizonyítványt, függetlenül attól, hogy melyik koronavírus-oltást kapta, de a tagállamok határozzák meg, hogy mely vakcinákat fogadják el. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy az oltások esetében az EU Covid-igazoláson (mind az alkalmazásban, mind a letölthető, kinyomtatható változatban) az oltóanyag hivatalos neve és a gyártója szerepel, amely nem azonos a hétköznapi életben használt vakcina megnevezésekkel! A tagállamok saját hatáskörben határozzák meg azt is, hogy a védetté minősítéshez, hány oltás szükséges és az oltás után hány napnak kell eltelnie és az oltottság alapján meddig igazolják a védettséget.

2. aki igazoltan átesett a fertőzésen - felgyógyulási igazolás

Az EU által megszabott feltételek szerint ez azt jelenti, hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló PCR-tesztje vagy az uniósrendelet szerint elfogadható pozitív antigén gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el. Az ilyen típusú igazolvány maximális érvényessége 180 nap, de a tagállamok ettől rövidebb időpontot is megállapíthatnak. Az igazolványt ebben az esetben legkorábban 11 nappal azután kell kiállítani, amikor az adott személyen első alkalommal végeztek pozitív eredményű antigén gyorstesztet vagy negatív PCR tesztet.)

Fontos megjegyezni, hogy gyógyultsági igazolványok kiállítása a Magyarországon kiállításra került védettségi igazolványoktól eltér. Így nem minden esetben lesz elegendő az átesettség ténye az uniós gyógyultsági igazolványoknál, mert ez utóbbi esetben a betegségen való átesettséget csak pozitív PCR teszttel lehet igazolni.

3. aki negatív koronavírus teszttel rendelkezik - teszt igazolás

Figyelem! A fogadó országok saját maguk határozhatják meg, hogy milyen érvényességű tesztre van szükség az adott országba történő belépéshez, ez lehet 24, 48, 72 órás stb. Magyarországra történő belépéshez 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt szükséges.

QR kóddal hitelesítve

Mind a digitális, mind a nyomtatott változaton szerepel egy QR-kód az alapvető információkkal és egy digitális bélyegzővel, amely az igazolvány hitelességét szavatolja, így a papíron kiállított igazolások pecsét és aláírás nélküli érvényesek. Az okmányon lévő QR-kódot speciális, mobiltelefonra telepíthető leolvasó szoftverrel lehet leolvasni. A speciális leolvasó szoftver magyar verzióját természetesen a jelenleg is ingyenesen elérhető EESZT Covid Control App EU-kompatibilis verziója biztosítja.

Az ügyfélpanaszok elkerülése érdekében célszerű a nyomtatás után minden esetben leellenőrizni, hogy a kapott QR kód a megfelelő adatokat tartalmazza-e. Az oltásellenőrző alkalmazás mind Android, mind iOS platformra „EESZT COVID Control" néven érhető el. Az ellenőrzésre mind az ügyintéző mind az ügyfél által sor kerülhet.

Figyelem! A QR kód ellenőrzése majd csak az ellenőrző alkalmazás (EESZT Covid Control) EU kompatibilis verziójával lesz lehetséges.

Aki nem utazik, nem kell ilyet beszereznie

A Magyarországon belüli szolgáltatások igénybevételéhez továbbra is elegendő a magyar védettségi igazolvány vagy a mobilalkalmazásról bemutatott oltás igazolás. Az uniós COVID igazolás bevezetésével egyidejűleg a magyar védettségi igazolvány (plasztikkártya) QR leolvasója is mutatja a második oltás dátumát július 1-jétől.

Ügyintézés alkalmával felmerülő problémák kezelése

Az ügyintézések, illetve az EESZT Ágazati Portál használata során felmerülő kérdések esetén az EESZT Kontakt Center kollégái a [email protected] e-mail címen és a +36 (1) 920-1050 telefonszámon nyújtanak segítséget.