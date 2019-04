Ma van a magyar költészet napja, számos programot kínálnak

Színházi előadások, irodalmi estek, versbusz, koncertek és irodalmat népszerűsítő pályázatok színesítik többek közt idén a magyar költészet napja programjait.

1964-től minden évben április 11-én, József Attila születésnapján tartják Magyarországon a költészet napját, amelyre évről évre irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, koszorúzásokkal, közös versmondásokkal, filmvetítésekkel, kiállításokkal, színházi előadással, rendezvényekkel készülnek Magyarországon és a határon túlon egyaránt.



Idén tizennyolcadik alkalommal jelent meg a Magyar Napló Kiadó gondozásában Az év versei antológia, amely mintegy negyven magyarországi és határon túli magyar folyóirat közlése alapján az elmúlt év legjobb verseiből nyújt sokoldalú válogatást. A kötetben 101 költő szerepel, a legidősebb az idén 92 esztendős Tornai József, a legfiatalabb a 29 éves kárpátaljai Marcsák Gergely. A kötet élő bemutatója az idén kilencedik alkalommal megszervezett Versmaraton lesz csütörtökön, amikor a szerzők közül mintegy százan tizenkét órán át, egymást váltva olvassák fel verseiket a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) és a közmédia csatornáin. A felolvasásokat az Egyetem téren nagyméretű LED-falon, a PIM udvarán pedig kivetítőn lehet követni.



A Versmaratonról az M5 kulturális csatorna és a Petőfi Rádió is beszámol. Az M5 több alkalommal jelentkezik a Petőfi Irodalmi Múzeumból (PIM), ezzel párhuzamosan egy internetes stáb a fővárost járva Facebook-bejegyzésekben számol be a legizgalmasabb költészet napi megmozdulásokról. Külhoni helyszíneket is bevonnak a költészet napi műsorokba, valamint vidéki városokból is jelentkeznek. Mindennek az összegzése lesz majd látható az esti kulturális híradóban és az Ez itt a kérdés című műsorban. Az M5 műsorstruktúrája egész nap a költészet napjához idomul.



A Versmaraton keretében első alkalommal adják a Magyar Írószövetség Debüt díját.

A Versmaraton kísérőrendezvényeként ismét kiírták a HangHordozók című pályázatot, amelyre Az év versei 2018 kötetben szereplő bármely vers megzenésítésével lehetett jelentkezni. Ennek döntője az A38 hajón lesz május 4-én, ahol a legjobb pályázókat a zsűri személyesen is meghallgatja majd.



A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) tematikus irodalmi sétákkal várja az érdeklődőket a budapesti, Fiumei úti sírkertben, Veszprémben versbuszok járnak majd, ahol a Petőfi Színház Fizesse verssel színházjegyét! programja keretében a versmondásért színházjegy is jár, de csütörtöktől egy héten keresztül ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető lesz a Müpa digitális irodalmi gyűjteménye is.



Balatonszárszón koszorúzással és szavalóversennyel tisztelegnek József Attila előtt, Nógrád megye több pontján közös versmondással, zenés irodalmi előadással, megzenésített versekkel, Ady és Csinszka kapcsolatának felidézésével készülnek az ünnepre. Győr-Moson-Sopron megyében felolvasómaraton, verskommandó, versmondóverseny és koncert is szerepel a programok között, Szombathelyen óriás puzzle kirakás, verses délután és hangos lakáskoncert lesz, Zala megyében könyvtárosok motoros kísérettel viszik el a költeményeket a zalaegerszegi iskolákba, a nemzetközi kezdeményezésekhez hasonlóan továbbá ezen a napon több magyar város kávézójában is lehet majd verssel fizetni.



A pécsi Kodály Központban Liszt Ferenc, Kodály Zoltán és Bartók Béla műveit tűzi műsorra a Pannon Filharmonikusok zenekar, a Fugato Orchestra és Lackfi János pedig Tatabányán Hibrid dalok címmel ad közös koncertet.



Lutter Imre előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető elnöke az egyéni versmondás világrekordját készül felállítani a költészet napja alkalmából a Fészek Művészklubban. Az Ugorj be egy versre! szlogennel meghirdetett programhoz színészek, énekesek, sportolók, előadóművészek, versmondók is csatlakoztak.