Kritikusan száraz a talaj, fokozódni fog az aszály

Folytatódik a csapadékszegény időjárás, az ország túlnyomó részén tovább szárad majd a talaj és az aszály fokozódására lehet számítani - írta a HungaroMet zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Közölték: a nyár eleji csapadékos Medárd-időszak az idén nem alakult ki, sokfelé júniusban még egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés eső esett. A vasárnap érkezett hidegfront ugyan többfelé okozott záporokat, zivatarokat, de csak kis mennyiségű volt a csapadék.

A talaj felső 60 centiméteres, az Alföldön sokfelé 80-100 centiméteres rétege kritikusan száraz, az aszály fokozódása a hétvégi csapadékkal csak megtorpant, de nem állt meg, jelenleg az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály tapasztalható. A kevés csapadék gyors elpárolgását, a talajok száradását a gyakran erős, többfelé viharos szél is segítette.

A hőmérséklet jelentősen visszaesett a hidegfront hatására a hét első felében, hétfőn már országszerte csak 20-24 Celsius-fokot mérhettek a legmelegebb órákban. Kedd hajnalban pedig sokfelé hűlt le 10 fok alá a levegő.

Az elemzés szerint az őszi vetések is megsínylik a májusi, június eleji csapadékhiányt:

már az érés fázisába léptek, ha most jönne eső, az már nem segítene, sőt, a hétvégi heves záporok nyomán egyes táblák megdőltek. Az elmúlt heti forróság és az aszály hatása a termésátlagokban is meg fog mutatkozni, a jelenlegi, mérsékelten meleg idő azonban kedvezően hat ezekre

- közölték.

Hozzátették: a kukorica és a napraforgó szereti a nyári meleget, de a csapadékhiány ezeket a kultúrákat is nagyon megviseli.

A legfrissebb, május második felére vonatkozó, a felszín "zöldességét" mutató vegetációs index értékének növekedése az ország jelentős részén megtorpant a csapadékhiány és a májust jellemző hűvös idő miatt, sőt az Alföldön már nagy területen csökkenés is előfordul. Az egész tavaszt jellemző, az átlagosnál fejlettebb vegetáció "elolvadt", jelenleg átlagos közeli a növényzet fejlettsége.

Az előrejelzés szerint a hét végéig napos, száraz idő várható napról napra kissé emelkedő hőmérsékletekkel, mérsékelt légmozgással. A jövő hét első napjaiban több lesz a felhő és hétfőn főként a Dunántúlon, kedden pedig a Dunától keletre lehet eső, zápor, zivatar, de a jövő hét közepétől ismét nagyrészt száraz idő várható.

Így összességében az ország túlnyomó részén tovább szárad a talaj, és az aszály fokozódására lehet számítani.