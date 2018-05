Koncertdráma nyitja az idei Zsidó Művészeti Napokat

Különleges koncertdrámával indul hétfőn a Vígszínházban a Zsidó Művészeti Napok fesztivál, amelynek június 10-ig tartó programjában csaknem 300 művész lép fel 24 eseményen.

A Defiant Requiem - Verdi Terezínben című darab a theresienstadti koncentrációs tábor rabjainak állít emléket, akik Giuseppe Verdi Rekviemjét egy csempészett kotta segítségével és egy zongora kíséretében tizenhatszor adták elő 1943 és 1944 között - idézi fel a szervezők közleménye. Murry Sidlin koncertdrámáját maga az alkotó vezényli, miközben a zenéjével párhuzamosan hallhatják a nézők a néhány túlélő kórustag beszámolóját és mutatnak be részleteket abból az 1944-es náci propagandafilmből, amellyel az egész világot meg akarták téveszteni a koncentrációs táborban uralkodó körülményeket illetően.



A komolyzenei programok sorát kedden a MOMkult kupolatermében Emilio Aversano olasz zongoraművész koncertje indítja Korcsolán Orsolya hegedűművész közreműködésével. A műsor Ernest Bloch zsidó liturgikus dallamokat feldolgozó Baal Shem szvitje köré épül; a hangversenyen Scarlatti F-dúr szonettjétől, Beethoven Vihar szonátáján, Schubert, Chopin és Mendelssohn kompozícióin keresztül egészen Alberto Fano és Leonard Bernstein világáig számos ismert dallam elhangzik.



Csütörtökön a Budapest Music Centerben, Hegedűs D. Géza közreműködésével lesz hallható az Auer Trió estje, ahol Schumann és Mendelssohn művek hangzanak el, június 10-én pedig Berle Sanford Rosenberg életműkoncertjére kerül sor a Frankel Leó zsinagógában. A belcanto Mester és Tanítványai előadáson fellép még Molnár Levente, Mester Viktória, László Boldizsár, Nánási Helga, Eva Helde, Hábetler András, Sövegjártó Áron, Boris Martinovich, Gulyásik Attila és Demi Laslo Demeter.



A swing, dzsessz és klezmer szekciót a fennállásának 20 éves évfordulóját ünneplő Sabbathsong Klezmer Band koncertje nyitja kedden az Uránia Nemzeti Filmszínházban, de ugyanezen a napon ad koncertet Gátos Iván és Sárik Péter is a Budapest Jazz Clubban. Csütörtökön Dés András, Grzegorz Karnas lengyel dzsesszénekes és Alan Wykpisz nagybőgős mutatkozik be a Colombus Hajón, szombaton Kováts Kriszta Álomfejtés című darabját láthatják a nézők a Hatszín Teátrumban, vasárnap pedig a Cotton Club Singers ad koncertet négy év szünet után a MOMkultban.



Műfajokon átívelő amerikai utazásra hívja közönségét a Hot Jazz Band vendégeivel, Ónodi Eszterrel, Szűcs Gabival és Behumi Dórival, akik a húszas-harmincas évek nagy dzsessz forradalmának dalaiból válogatnak. A Tiszta Amerika című koncert június 4-én lesz a MOMKultban.



Június 5-én Csillag született címmel Elvis Aaron Presley élete és dalai elevenednek meg Gájer Bálint, Ivan (Ivan & the Parazol) és Nógrádi Gergely kántor-operaénekes tolmácsolásában. Az est különlegessége lesz a Mongooz and the Magnet zenekar egyedi zenei blokkja is. Az előadás nagyzenekari kíséretét a 17 tagú Budapest Jazz Orchestra biztosítja, az est vendége Biró Eszter lesz.



Június 6-án Horgas Eszter és Falusi Mariann Simon and Garfunkel dalokat énekel az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Egy este Esterházy Péterrel című darabban pedig Dés László mesél az íróval való baráti viszonyáról június 7-én, az Óbudai Társaskörben. Ugyanezen a napon Woody and the Swing címmel a Kozma Orsi Quartet és vendégük, Kern András repíti vissza a közönséget Woody Allan New Yorkjába az Uránia Nemzeti Filmszínházban, június 9-én pedig Szulák Andrea és a Budapest Ragtime Band ad közös koncertet a Budapest Jazz Cluban. Ott lép fel a zsidó kultúra legismertebb dalaiból válogatott előadásával a Jazzical Trio is június 10-én.



Ofra Haza énekesnő alakja köré két program is szerveződött idén: az Izraeli Kulturális Központban június 10-ig lehet megtekinteni a Galbi című kiállítást.



Izrael 70 címmel Vajda Tamás fotókiállítását tekinthetik meg az érdeklődők hétfőtől a Mazel Tovban, csütörtökön pedig Rubint Ábrahám Péter Hullámvasút című önéletrajzi gyűjteményéből nyílik kiállítás az Uránia Nemzeti Filmszínházban.



A prózai előadások sorát Anat Gov Jaj Istenem! című darabja nyitja csütörtökön Gryllus Dorka és Kálid Artúr főszereplésével a Hatszín Teátrumban, Ofra Haza - a Kelet Madonnája című produkció pedig Náray Erika és Klem Viktor előadásában idézi meg az énekesnő alakját június 2-án szintén a Hatszín Teátrumban. Június 5-én ugyanitt lesz látható a nőNyugat című előadás Bíró Kriszta, Für Anikó, Hámori Gabi, Kerekes Viktória, Lázár Kati szereplésével.



Szerdán Zoltán Gábor Orgia című művéből olvas fel Alföldi Róbert, Csáki Judit szerkesztésében a MOMkult színháztermében, Mácsai Pál színművész pedig Veiszer Alinda beszélgetőtársa lesz a Mazel Tovban június 4-én. Június 9-én Kalmár Tibor Jiddische Mamák című könyvbemutatóján vehetnek részt az érdeklődők, a Budapest Jazz Cluban.