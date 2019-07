Kétszáz fellépő lesz Velencén az EFOTT fesztiválon

Tizenhárom zenei helyszínen több mint kétszáz fellépővel és harmincötféle sportprogrammal várja a fesztiválozókat az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója vasárnapig Velencén.

Maszlavér Gábor fesztiváligazgató a rendezvény szerdai velencei sajtótájékoztatóján elmondta: a 44. EFOTT-ot több mint 28 hektáron, az eddigi legnagyobb területen rendezik meg Velencén és Sukorón.

A fellépők közül kiemelte az albán származású brit énekesnőt, Rita Orát, az olasz Gianluca Vacchit és a német Scootert. Rajtuk kívül hallható lesz Velencén a német Brooklyn Bounce, a lemezlovasok csapatát pedig az izraeli Borgore és a német Tujamo is erősíti.

A magyar csapatok közül színpadra áll a harmincéves Tankcsapda, a tizenöt éves Road és az ugyanennyi ideje zenélő Halott Pénz, a Kowalsky meg a Vega, a Punnany Massif, a Brains, Majka, valamint a Follow the Flow is. Vasárnap pedig egész estés szuperprodukcióval készül Vasovski Norbert Kollányi Zsuzsival, Nágival, Király Viktorral, Szakács Gergővel, a Follow The Flow énekesével és Szivák Zsolttal a Cloud9+ együttesből.

Murai László, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke felsőoktatási ünnepnek nevezte a fesztivált, mely több tízezer embernek jelent találkozási pontot. Hangsúlyozta: a koncertek mellett a civil tér és a sportprogramok hozzáadott értéket képviselnek az EFOTT-on.