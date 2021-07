Kamu webáruházak üzemeltetőire csapott le a rendőrség

Elfogott a rendőrség 11 embert, akik álwebáruházakat üzemeltettek, és háromezernél is több sértettnek százötven millió forintot meghaladó kárt okoztak - jelentették be rendőrségi vezetők szombaton sajtótájékoztatón.



A sajtótájékoztató után kiadott közlemény szerint a vizna.hu, a larte.hu, a topbuy.hu, a balne.hu, gente.hu, valamint a buypoint.hu weboldalon keresztül vásárló és átvert áldozatok száma jelenleg 3572.



Pál Adrián, a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese elmondta: a BRFK XVI. kerületi kapitányságára tavaly november 30-án érkezett feljelentés, hogy egy vásárló nem kapta meg a webáruházból rendelt és előre kifizetett telefont, és az értékesítő nem utalta vissza a vételárat.



A híradástechnikai eszközöket, konyhabútorokat, háztartási kis- és nagy gépeket és mást áruló vizna.hu-t működtető cég november 24-e és december 1-je között működött, majd megszűnt. A csaknem egy hét alatt 870 embert károsítottak meg azzal, hogy sem a megrendelt terméket nem küldték meg, sem a pénzt nem utalták vissza.



Az okozott kár meghaladja a 46 millió forintot, amiből négymillió forintot sikerült zárolni azon a bankszámlán, ahová az átvert megrendelők előre átutalt pénze folyt be.



A nyomozás során kiderült, hogy hasonló ügyben nyomoznak a Pest Megyei Rendőrfőkapitányságon (PMRFK) is, így közös nyomozócsoportot hoztak létre a felderítésre, amelynek a végén június 30-án 12 helyszínen tartottak házkutatást, fogták el a gyanúsítottakat és foglaltak le bizonyítékokat a rendőrök.



Latorovszky Gábor, a PMRFK bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese a sajtótájékoztatón elmondta: a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság április 7-én rendelt el a nyomozást az építőipari termékeket árusító webáruház ügyében, mert a megrendelt termékeket ez a cég sem szállította le.

Miután megalakult a BRFK-val közös nyomozócsoport - és bekapcsolódott a nyomozásba a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Nyomozó Iroda is -, egyre több álwebáruház került a rendőrség látókörébe, amelyek nem teljesítették a megrendeléseket, és az első vevői reklamációk beérkezésekor megszűntek.Elmondása szerint Pest megyében 2702 rendbeli csalással és pénzmosással gyanúsítják az elkövetőket. Mint mondta, június 30-án 11 embert fogtak el, az elkövetők közül négyet a bíróság letartóztatott, egyet bűnügyi felügyelet alá helyezett.Az elfogásról azt írták, június 30-án hajnalban 45 gépkocsival, 100 rendőr indult egyszerre a két megyei és a fővárosi lakcímekre, és ugyan az egyes helyszínek között több száz kilométeres távolság is volt, ám egy időben tudtak lecsapni a rendőrök.A házkutatások során nagy értékű gépjárműveket, mobiltelefonokat, számítógépeket, laptopokat, okostelevíziókat, ékszereket, készpénzt foglaltak le több tízmillió forint értékben, valamint több mint tízmillió forintot zároltak bankszámlákon a vagyonvisszaszerzés biztosítása érdekében.A rendőrség közleménye beszámolt arról is, hogy a csalássorozat elkövetői előre leosztott szerepek szerint ténykedtek: voltak beszervezők, strómanok, weblapszerkesztő, pénzfelvevők. A nyomozás adatai szerint az 50 éves B. Zsolt irányításával a 41 éves V. László, a 40 éves L. Gyula és a 41 éves K. Viktor szervezte a csalássorozatot. A strómanokat K. Viktor kutatta fel és szervezte be, majd a nevükre gazdasági társaságokat alapítottak, a cégekhez bankszámlákat nyitottak, amely aztán a csalásra létrehozott webáruházhoz tartozott. Erre a számlára érkeztek a gyanútlan megrendelők a termék átvétele előtt átutalt pénzei, amelyeket az elkövetők felvettek. A csoportnak tagja volt egy webszerkesztő-informatikus is.