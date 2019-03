Kampány népszerűsíti márciusban a hazai barlangokat

Ismét megrendezik a barlangok hónapját márciusban, a kampány során a nagyközönség számára nyitva álló barlangokat népszerűsítik különleges programjaikkal a magyar nemzeti parkok - hangzott el pénteken Budapesten, a Szemlő-hegyi-barlangban tartott sajtótájékoztatón.

A hatodik alkalommal megrendezett Barlangoljunk! elnevezésű kampány keretében országszerte meghosszabbított nyitva tartással, kedvezményekkel, máskor be nem járható túrákkal várja az érdeklődőket Magyarország öt, a nagyközönség előtt is nyitva álló barlanggal rendelkező nemzeti parkja - közölte Rácz András környezetügyért felelős államtitkár.



Így például az Aggteleki Nemzeti Park Baradla-barlangja 30 százalékos kedvezménnyel látogatható. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén a Szentgáli-kőlik, valamint a Lóczy- és Csodabogyós-barlangok, a Bükki Nemzeti Park területén a Szent István és az Anna-barlang, a Duna-Dráva Nemzeti Parkban az Abaligeti-barlang, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén pedig a Pál-völgyi, Szemlő-hegyi és a Mátyás-hegyi barlang látogatható kedvezményesen a meghirdetett időpontokban - sorolta. A márciusi programokról részletes információt a magyarnemzetiparkok.hu/barangolas oldalon találhatnak az érdeklődők.



Az öt nemzeti park területén összesen 40 barlangi bemutatóhely található, ahol a tavalyi évi statisztikák szerint 516 ezer látogató fordult meg. Ezzel a látogatószámmal a magyarországi ökoturizmus legnépszerűbb programjai között szerepelnek a föld alatti túrák - fűzte hozzá.



Beszélt arról is, hogy Budapest a barlangok fővárosa, egyetlen olyan főváros sincs a világon, amelynek utcái alatt ilyen sok barlangjárat rejtőzne. Ismertetése szerint a főváros alatt mintegy 174 barlangot tartanak nyilván és több mint 50 kilométer hosszú barlangjárat húzódik. Magyarország leghosszabb barlangja a Pál-völgyi barlang is a főváros alatt található, amelynek hosszúsága most már eléri a 31 kilométert is - mondta.



Elmondta azt is, hogy a minisztérium "sokat költ" a barlangokra, elsősorban európai uniós forrásból. Magyarországon ebben az uniós költségvetési időszakban 38 milliárd forint forrás jut természetvédelemre, ebből speciálisan a barlangok védelmére másfél milliárd forintot fordítanak.



Az eseményen elhangzott: Magyarországon több mint 4 ezer barlangot tartanak számon, legtöbbjük karsztbarlang vagy hévíz formálta barlang, közülük pedig mintegy negyven barlangot látogathat a nagyközönség. Valamennyi barlang védett, és a nemzeti parki igazgatóságok vagyonkezelésében áll, a barlangi járatok hossza eléri a 290 kilométert.