Jövőre 250 milliárdot fordítanak a Magyar falu programra

A Magyar falu program keretösszege jövőre meghaladhatja a 250 milliárd forintot - jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton a Győr közeli Rábapatonán.



Gyopáros Alpár elmondta, hogy tavaly 150 milliárd volt a keretösszege a programnak, idén pedig már biztos, hogy meghaladja a 200 milliárd forintot. A fejlesztésekkel az a cél, hogy a fiatalok, amikor arról döntenek, hogy falun vagy városban éljenek, ne életminőség, hanem életstílus között válasszanak.

A fejlesztések keretében a helyi életminőséget szeretnék javítani, óvodák és iskolák felújításával, bölcsődék építésével, sport-, kulturális és szociális célú beruházásokkal, a falu- és tanyagondnoki hálózat bővítésével - sorolta.Hozzátette, hogy a falusi csok népszerű, kilenc hónap alatt több mint tízezer család vette idénybe.Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy a program keretében szeretnék elérni, hogy néhány éven belül minden településnek legyen háziorvosi szolgáltatása. E cél megvalósítása érdekében tavaly hatmilliárd forint keretösszegben 973 településen újítottak fel rendelőket, vagy szereztek be orvosi eszközöket.Idén 750 településen négymilliárd forintból valósulnak meg ilyen fejlesztések, de várhatóan lesz többletforrás is a beruházásokra - mondta, hozzátéve, hogy tavaly és idén együttesen húsz orvosi szolgálati ház épül és mintegy harminc helyen felújítják a meglévőt.Kérdésre válaszolva Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy tavaly indult a településeket összekötő állami mellékúthálózat fejlesztésének programja, a falusi útalap. Ennek keretében tavaly 50 milliárd forint értékben megközelítőleg 400 kilométernyi útszakasz felújítása kezdődött el. Idén 72 milliárd forint, 2021-ben pedig 90 milliárd forint jut erre a feladatra.Ezek a beruházások teljes pályaszerkezetcserét jelentenek. Vannak azonban olyan utak, amelyeknél csak a felső aszfaltréteget kell kicserélni, ezekre az úgynevezett nagyfelületű aszfaltjavítási munkálatokra 7 milliárd forint áll rendelkezésre idén, jövőre pedig 12 milliárd forint. A két programmal 2019 és 2021 között országszerte 2500 kilométeren újulnak meg mellékutak - mondta.Molnár-Nagy Béla, a település polgármestere elmondta, hogy a csaknem 2800 lakosú Rábapatonán a Magyar falu program keretében tavaly négymillió forint értékben kommunális gépet szereztek be, az orvosi rendelő fejlesztésére pedig mintegy 47 millió forintot nyertek. Mindemellett folyamatos a fejlesztés a faluban, a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében napelemes rendszert építenek ki 16 millió forintból az orvosi rendelőre, az integrált közösségi tér és az általános iskola épületeire, a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programja keretében műfüves pályát alakítanak ki 25 millió forintból, az általános iskolában pedig 3,5 millió forint saját forrásból felújították a vizesblokkot.