Jól tejel a börtönbiznisz a rabok ügyvédeinek

A Fidesz továbbra is követeli, hogy az ügyvédek hozzák nyilvánosságra, mennyit kerestek a "börtönbizniszen" - mondta Budai Gyula a párt országgyűlési képviselője szombaton, Budapesten sajtótájékoztatón.



A kormánypárti politikus úgy fogalmazott, a "börtönbizniszről" bebizonyosodott, hogy az nem egy városi legenda, hanem valós tény, miután az Igazságügyi Minisztérium megerősítette: "feketén-fehéren kimutatható, hogy az ügyvédeknél landolt a börtönkártérítésre kifizetett összegek több mint 60 százaléka".



Kiemelte, a tízmilliárdos iparágon leginkább az ügyvédek, ezen belül pedig a "baloldalhoz és a Soros-hálózatokhoz köthető" ügyvédek gazdagodtak meg, "egyenként százmilliókat is kereshettek".



"Becslések szerint félmilliárdot kaszált Magyar György ügyvéd, aki mellesleg ellenzéki politikusként a 2018-as országgyűlési választáson az MSZP-Párbeszéd színeiben indult képviselőjelöltként, azon kívül Karácsony Gergely főpolgármester bizalmasa, illetve Demszky Gábor jogi képviseletét is ellátta" - mondta Budai Gyula.



Hangsúlyozta, Magyar György az "egyike azoknak az ügyvédeknek, akik futószalagon gyártják a magyar állam elleni pereket és az egyik legnagyobb nyertese a börtönbiznisznek". "Ráadásul arról is hallani, hogy a dörzsölt ügyvédek nem csak a magyar államot károsították meg, de még saját ügyfeleiket is átverték és a nekik megítélt kártérítési összegek egy részét nem fizették ki" - tette hozzá.



A Fidesz politikusa szerint ezért mindenképpen szükséges, hogy az ügyben érintett ügyvédek hozzák nyilvánosságra, "mennyit kaszáltak a börtönbizniszen".

Budai Gyulát kérdezték Niedermüller Péter (DK) erzsébetvárosi polgármester azon kijelentéséről, amelyben "rettenetes képződménynek" nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat és nőket. A kormánypárti képviselő válaszában elmondta, a baloldali és liberális jogvédő szervezeteknél továbbra is működik a kettős mérce, hiszen míg a nekik tetsző kérdésekben megszólalnak, addig más témákban nem nyilvánulnak meg. Kiemelte, a Fidesz ezért még mindig várja, hogy ezek a szervezetek is foglaljanak állást Niedermüller Péter kijelentéséről.

Képünk illusztráció.