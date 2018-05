Jelentősen nőnek a beruházások Magyarországon

Jelentősen, a várakozások felett nőnek a beruházások Magyarországon - mondta a Fidesz szóvivője szerdán, Budapesten.



Puskás Imre a közmédiának nyilatkozva úgy fogalmazott: Magyarország "épül, szépül", ezt a beruházási adatok is visszajelzik.



Rámutatott: az első negyedévben 17 százalékkal több beruházás volt, mint egy évvel korábban. Ez nem csupán az építőipar felfutásának, hanem a vállalatok munkahelyteremtő beruházásainak, és az olyan nemzetgazdasági beruházásoknak is köszönhető, mint a kórház-, iskolaépítés, sport-, turisztikai és közlekedési fejlesztések.



Hozzátette: a beruházások növekedésében uniós szinten is az élvonalhoz tartozik Magyarország. Mindez azt jelenti, hogy a vállalkozások és közösségi szolgáltatások előrelépnek, fejlesztenek. Fejleszteni és tervezni azonban csak ott lehet, ahol biztonság és kiszámíthatóság van, ezért elemi nemzetgazdasági érdek is, hogy megvédjék Magyarország biztonságát és stabilitását - rögzítette.



Puskás Imre kiemelte: a többéves tapasztalatok szerint nem az első három hónap produkálja a legkiugróbb eredményeket. Ezért jogos lehet az a pozitív várakozás, ami arról szól, hogyha az első negyedévben ilyen kiugróan jó eredményeket produkált a magyar gazdaság, akkor ebben az évben ez folytatódni fog, és ha a beruházások ilyen magas színvonalon növekednek, akkor ez a várakozásaiknak megfelelően növeli a GDP-t is Magyarországon.



Ami a legfontosabb: ez a jövedelmek növekedését is szolgálja és azt is, hogy a költségvetés rendelkezzen azokkal a forrásokkal, amelyekkel a kormány legfontosabb célját, a családok támogatását és a gyermekvállalás elősegítését tudja támogatni - mutatott rá Puskás Imre.