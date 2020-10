Jelentős összeget hagyott az állam a családoknál

2019-ben 332 milliárd forint volt az az összeg, ami a gyermekvállalás elismert költségeként adókedvezmény formájában a családoknál maradt. A kormány a szülőknél hagyott összeget 2010-hez képest több mint huszonhatszorosára emelte - tájékoztatta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-t.





Egyre nagyobb kormányzati támogatással számolhatnak a családok - jelentette ki Tállai András, hozzátéve, hogy ez igaz az adóügyi kedvezményekre is.

2011-ben lépett életbe a családokat támogató szja-rendszer, amelynek a legnagyobb újítása az volt, hogy minden egyes gyermeket elismert, vagyis az adókedvezmény minden gyermek után járt már 2011-ben - nyomatékosította az államtitkár.Mint mondta, az igénybe vevők száma a tízszeresére (106 ezerről mintegy egymillióra) nőtt, és a családi kedvezmény tavalyi összege több mint a huszonhatszorosa a 2010-es 12,6 milliárd forintnak, amikor azon túl, hogy az egy- és kétgyermekes szülők semmilyen támogatást nem kaptak az államtól, a legalább háromgyerekesek is jóval kisebb adókedvezményt kaptak.A családcentrikus adóügyi könnyítések folyamatosan bővülnek, és minderről nemcsak a jogszabályok szövege tanúskodik, hanem az is, hogy évről-évre növekszik a családoknál hagyott összeg nagysága - hangsúlyozta Tállai András. Míg 2011-ben 180 milliárd forint maradt az érintetteknél, addig 2019-ben már 332 milliárd forint.Az államtitkár a korábbi évekből két kedvező kormányzati intézkedést emelt ki, amelyek magyarázatot adhatnak arra, hogyan is nőtt nyolc év alatt majdnem a kétszeresére a családoknál hagyott pénzösszeg. Még 2014-ben lépett életbe az a rendelkezés, amely lehetővé tette, hogy a szülők a személyi jövedelemadójuk mellett a járulékaikat is csökkenthessék - idézte fel Tállai András, hozzátéve, hogy tavaly ezen a címen összességében több mint 57 milliárd forint maradt a családoknál.A következő adótörténelmi lépés a kétgyermekesek családi adókedvezményének a megduplázása volt - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: a kedvezményrendszer 2016-tól kezdődően éppen 2019-ben teljesedett ki, amikor is már havi 40 ezer forintot hagyott az érintetteknél.Tállai András kitért a tavalyi családvédelmi akcióterv idén életbe lépett elemére, amely szerint a négy vagy több gyermeket vállaló anyáktól jövedelmük után az állam már egyetlen fillér személyi jövedelemadót sem vár. Július 1-től még egy újabb elemmel bővült a családi kedvezmények köre, azóta ugyanis már a teljes egyéni járulék összegéből igénybe vehető a kedvezmény.Az intézkedések alapján nem véletlen, hogy az Európai Unióban példaértékű modellként tartják számon a magyar családbarát adórendszert - szögezte le az államtitkár.