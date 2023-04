Ígéretes szezonra számítanak a szamócatermesztők

A szamóca fűtött termesztése lassan véget ér, szabadföldön jó virágzással és terméskilátásokkal kezdődik a hazai szamócaszezon, bár a hideg idő okoz némi késést - közölte az MTI kérdésére a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.



A szabadföldi állományok állapota kifejezetten jó, fagykárok csak elvétve, lokálisan jelentkeztek az idén. Magyarországon az üvegházi és a fűtött termesztés mindössze pár tíz hektárt jelent, a teljes, bőven 800 hektár feletti terület elenyésző hányadát. Hozzátették, hogy a gázfűtéses létesítmények jó részében idén nem is kezdték meg a termesztést a szokott időben, inkább hideghajtatásra álltak át.



A hidegfóliás állományokat most kezdik szedni, így nincs nagy árutömeg a piacon, de már van a boltokban magyar szamóca, kilogrammonkénti ára a nagybani piacon jellemzően 3000 forint körül van. Mivel idén a mediterrán térség "megfázott", alig van importnyomás - jegyezték meg. Átmenetileg a spanyol és görög áru is 1900-2200 forintra drágult vissza a héten a korábbi 1200 forint környéki szintről.



A magyar szamóca minősége az idén kifejezetten jó, még az import mellett is nagy a kereslet, olyannyira, hogy egyértelműen keresleti piac alakult ki. A termelési költségek emelkedése ellenére a hazai termelők tartják a minőséget - állapították meg.



Hozzátették, hogy a sikeres telepítési pályázatok miatt több új szamócaültetvény létesült, viszont ezek elsősorban ipari feldolgozásra termelnek majd. Az innen származó termés nem fogja agyonnyomni a frisspiacot.



A hazai termesztésben továbbra is a kifejezetten jó ízű Clery, Joly és Asia fajták dominálnak, mivel a magyar szamócaexport volumene marginális (mindössze évi 50-80 tonna), ezért a fajtaválasztásnál nem a hosszú pulton tarthatóság, hanem a zamat a fő szempont.



A terméktanács emlékeztetett: a tavalyi szezonban az átlagosnál valamivel kevesebb, 5000 tonna körüli termést takarítottak be kifejezetten alacsony értékesítési árak mellett. Hozzátették, hogy a mediterrán térséget érintő hideg időjárás miatt remélhetőleg az évi 3500 tonna körüli import az idén kevésbé lesz meghatározó. Ha az időjárás csak lassan melegszik fel, vagyis nem csúszik össze a hidegfóliás és a szabadföldi állományok szedése, a hazai termesztők jó idényt zárhatnak a jelenlegi, nagyon korai kilátások alapján - prognosztizálták.