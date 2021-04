Hétvégén már strandra, meccsre is mehetünk, kinyithatnak a szállodák is

Pénteken már meglehet a négymillió beoltott, ekkor nyithatnak a szállodák és edzőtermek is, kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul és a boltokban este 11 óráig lehet vásárolni - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Örömteli, hogy Magyarország az Európai Unióban a második helyen áll az átoltottsági listán.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a kormány azt állapította meg, hogy megnyugtató, hogy az unión belül Magyarország a második helyen áll az átoltottsági listán.

„Minél többen regisztrálnak az oltásra annál többen lesznek védettek. A magas számú beoltottaknak köszönhetően elkezdődhetett az újraindítás. Várhatóan a hétvégén elérjük a négymillió beoltottat és onnantól újabb engedmények lépnek életbe" - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul és a boltokban este 11 óráig lehet vásárolni. A beoltottak számára a vendéglátóhelyek belső tere is megnyílik, és a családok a gyerekeiket is magukkal vihetik. Ugyancsak megnyílik számukra több szolgáltatás is, így például a mozik, edzőtermek, színházak. A védetteknek és a 18 éven aluli gyerekeknek nem kötelező a maszk viselése a kulturális és a sportrendezvényeken.

Gulyás Gergely elmondta: azok a szolgáltatóhelyek, amelyek nem ellenőrzik a beoltottságot, súlyos büntetéssel sújthatók, akár egymillió forintos bírságot is kaphatnak.

Akik védettségi igazolványt próbálnak hamisítani, okirathamisítás miatt kell majd feleljenek.

A családi rendezvényekkel kapcsolatban a szigorítások nem változnak. Viszont ötmillió beoltott után, már lakodalmat is lehet szervezni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a baloldali oltásellenes kampány sokakban keltet bizonytalanságot és félelmet. Az európai és magyar baloldali politikusok is azt hangsúlyozzák, hogy a kínai és az orosz vakcinák nem biztonságosak. Azonban ennek az állításnak ellentmondanak a tények. Éppen ezért is hozta a héten nyilvánosságra a kormány, hogy az adott vakcinákkal való oltás után hányan betegedtek meg és hányan haltak meg. Mindenki ellenőrizheti az adatokat, azok nyilvánosak, és magukról beszélnek. Így arra kérnek mindenkit, hogy oltassa be magát.



„A vakcina beadása után az oltott személyt rá kell vezetni a beoltottak listájára, és a kormányhivatalok ezután kezdik el az igazolvány kiállítását. A beoltottak ellenőrizni tudják az interneten keresztül, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér ( ESZT ) rendszerén keresztül, hogy a háziorvos bevitte-e a rendszerbe az oltását" - fogalmazott Gulyás Gergely.

Így a miniszter arra kér minden háziorvost, főleg most, hogy már van tétje a vakcinaigazolványnak, hogy minél hamarább vezesse be a beoltottakat a rendszerbe.

Mint elhangzott, a kormány igyekszik, hogy minél több országgal tudjon megállapodni arról, hogy a beoltottak számára biztosítsák azokat a feltéteteket, amelyek Magyarország is biztosít. Ezt a kölcsönösség elve mentén, tehát Magyarország is biztosítani fogja ugyan azokat a jogokat a külföldi beoltottaknak, mint a magyaroknak.